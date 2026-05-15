Bilancia tragického ruského útoku na ukrajinskú metropolu sa v piatok ráno opäť zhoršila. Počet potvrdených obetí stúpol na 21, pričom medzi mŕtvymi sú aj tri deti. Kyjevský primátor Vitalij Kličko vyhlásil na piatok 15. mája deň smútku, zatiaľ čo záchranári v Darnyckom rajóne stále prehľadávajú trosky zničených budov.
Počet obetí v Darnyckom rajóne narastá
Hoci prvé správy hovorili o 16 mŕtvych, piatkové vyhlásenie ukrajinskej štátnej záchrannej služby potvrdilo nález ďalších tiel. Záchranné operácie prebiehajú v extrémne náročných podmienkach pod neustálou hrozbou ďalších náletov. Doterajšia bilancia útoku z noci na štvrtok zahŕňa:
- 21 mŕtvych civilistov, vrátane troch maloletých detí,
- desiatky zranených osôb v rôznych častiach mesta,
- nasadenie rekordných 675 dronov a 56 rakiet zo strany ruskej armády.
„Záchranári nepretržite odstraňujú trosky a pátrajú po ľuďoch v budove v Darnyckom rajóne. Pri ruskom útoku na Kyjev v noci 14. mája zomrelo 21 ľudí vrátane troch detí,“ uviedla ukrajinská záchranná služba na sieti Telegram.
Zásah škôl, domov a veterinárnej kliniky
Prezident Volodymyr Zelenskyj zdôraznil, že útoky boli cielene namierené na civilnú infraštruktúru, čo popiera tvrdenia Moskvy o zasiahnutí vojenských cieľov. Celkovo bolo v Kyjeve poškodených 20 objektov, medzi ktorými sa nachádzajú:
- viaceré obytné domy v husto obývaných štvrtiach,
- budova základnej školy,
- veterinárna klinika,
- ďalšie zariadenia nevyhnutné pre bežný život obyvateľov.
Diplomatická ofenzíva a deň smútku
Ukrajinská diplomacia na čele s ministrom Andrijom Sybihom reagovala na masaker iniciovaním zvolania Bezpečnostnej rady OSN. Kyjev žiada medzinárodné spoločenstvo o okamžité odsúdenie útokov na civilné ciele. V samotnom meste dnes vejú vlajky na pol žrde – Vitalij Kličko oznámil, že piatok bude dňom smútku na pamiatku všetkých, ktorí prišli o život počas poslednej vlny agresie.
Rusko nateraz pokračuje v stratégii kombinovania dronov a rakiet dlhého doletu, čím sa snaží vyčerpať ukrajinskú protivzdušnú obranu. Hoci Kyjev hlási úspešné zneškodnenie väčšiny striel, dopady zvyšných fragmentov a priame zásahy do civilných oblastí spôsobujú jedny z najväčších strát na životoch od začiatku vojny. Konflikt tak napriek diplomatickým rečiam o mierových rokovaniach naberá na bezohľadnosti voči nevinným ľuďom.