Ministerstvo hospodárstva (MH) SR prichádza s novým plánom na podporu ekonomiky. Navrhované prorastové opatrenia rozdelilo do troch samostatných balíkov podľa ich vplyvu na štátny rozpočet. Prvú časť, ktorá nezaťaží verejné financie a zameriava sa najmä na znižovanie byrokracie, plánuje rezort predložiť na rokovanie vlády už na budúci týždeň. O detailoch a červených čiarach koalície informovala ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) vo štvrtok v diskusnej relácii TA3 Král na ťahu.
Tri kategórie opatrení a rýchla implementácia
Ministerstvo rozdelilo pripravované reformné kroky do troch skupín podľa toho, ako veľmi zaťažia štátnu kasu:
- prvá kategória: opatrenia bez akéhokoľvek dosahu na štátny rozpočet,
- druhá kategória: opatrenia s čiastočným alebo veľmi malým dosahom na rozpočet, ktorý je znesiteľný,
- tretia kategória: kroky, ktoré by rozpočet zaťažili veľmi výrazne.
Do legislatívneho procesu mieri ako prvý balíček s nulovým dopadom na rozpočet. Jeho hlavným cieľom je zjednodušenie podnikateľského prostredia a zníženie administratívnej záťaže.
„Do vlády budúci týždeň chceme predložiť súbor opatrení, ktoré vieme implementovať do praxe veľmi rýchlo, aj po legislatívnych zmenách v parlamente, ale nebudú mať vplyv na štátny rozpočet. Sú to opatrenia, ktoré znižujú byrokraciu, niektoré opatrenia zjednodušujú život podnikateľom,“ uviedla ministerka Denisa Saková.
Červené čiary: Dôchodky zostanú, transakčná daň sa neruší
Prvý balík opatrení, ktorý by mal ísť na rokovanie vlády v stredu 20. mája, sa bude ešte dolaďovať s Ministerstvom financií SR na ďalších stretnutiach. Jedno z nich je naplánované už na piatok (15. mája) a ďalšie na začiatok budúceho týždňa. Podľa Sakovej je cieľom nájsť taký konsenzus, ktorý vyváži potreby podnikateľského sektora, no nesiahne na životnú úroveň bežných občanov.
Zároveň rázne odmietla úpravy v niektorých citlivých témach:
- Zrušenie transakčnej dane: Hoci ide o často diskutovanú požiadavku, v tomto balíku sa podľa ministerky určite nachádzať nebude.
- 13. dôchodky: Rezort potvrdil, že na túto sociálnu dávku sa pri hľadaní úspor určite nebude siahať.
- Rekreačné poukazy: Napriek návrhom na ich zrušenie Saková nepredpokladá, že sa na tom v koalícii nájde zhoda. Tvrdo proti je totiž koaličná Slovenská národná strana (SNS).
Na prvom balíku prorastových opatrení bez vplyvu na rozpočet sa už vo štvrtok zhodla aj koaličná rada, čo potvrdil Úrad vlády SR. Finálna podoba návrhov bude verejnosti predstavená postupne po tom, čo prejde definitívnym schválením a zosúladením s gestormi konkrétnych opatrení. Zámerom vlády je tak podľa Sakovej nastoliť krehkú rovnováhu – na jednej strane oživiť podnikateľské prostredie znížením byrokracie a na druhej strane nevyvolať sociálne napätie obmedzovaním už zavedených benefitov pre ľudí.