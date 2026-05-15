Nemecký spolkový kancelár Friedrich Merz oficiálnu návštevu Slovenska vôbec neplánoval. V reakcii na medializované špekulácie o údajnom zrušení jeho nadchádzajúcej cesty do Bratislavy to vo štvrtok pre TASR definitívne potvrdil hovorca nemeckej spolkovej vlády.
Špekulácie vs. oficiálne stanovisko Berlína
Nemecká strana reagovala na pribúdajúce otázky o zmenách v kalendári svojho lídra jednoznačným vyhlásením, ktorým vyvrátila doterajšie tvrdenia o prípravách bilaterálneho stretnutia na najvyššej úrovni.
„Program kancelára sa zvyčajne zverejňuje týždeň vopred. Vzhľadom na pretrvávajúce špekulácie vás však chceme informovať, že kancelár v súčasnosti neplánuje a ani neplánoval oficiálnu návštevu Slovenska,“ uvádza sa v oficiálnom stanovisku nemeckej vlády.
Očakávanú návštevu nového nemeckého kancelára pritom opakovane komunikoval priamo slovenský premiér Robert Fico:
- prvýkrát ju verejne avizoval ešte v apríli na neformálnom summite EÚ v cyperskej Nikózii s tým, že sa uskutoční do konca mája,
- následne v sobotu (9. mája) počas svojho návratu z Moskvy pred novinármi spresnil, že stretnutie je napevno naplánované na 29. mája.
Korčok vidí za zrušením cestu do Moskvy
Do diplomatickej prestrelky vstúpila aj domáca opozícia. Podpredseda hnutia Progresívne Slovensko a bývalý šéf diplomacie Ivan Korčok vo štvrtok na tlačovej konferencii vyhlásil, že návšteva sa definitívne neuskutoční. Podľa jeho slov za tým stojí konkrétny politický krok slovenského premiéra:
- dôvodom nevôle má byť práve Ficova účasť na oslavách Dňa víťazstva v Rusku, kde zastupoval Slovensko ako jediný predstaviteľ štátov Európskej únie,
- Korčok tiež podotkol, že slovenská strana termín neustále potvrdzovala napriek tomu, že nemecká diplomacia ho nikdy oficiálne neoznámila.
Hoci Berlín diplomaticky poprel, že by išlo o zrušenie plánovanej cesty, vzťahy medzi oboma lídrami nesú známky napätia práve pre odlišné geopolitické postoje k Rusku. Samotný Friedrich Merz nedávno na spoločnej tlačovej konferencii so švédskym premiérom v Štokholme priznal, že ho Ficova účasť v Moskve veľmi mrzí a plánuje si to s ním osobne vyjasniť. Jasne tak deklaroval, že v tejto citlivej zahraničnopolitickej otázke nemecká a slovenská vláda nenašli zhodu.