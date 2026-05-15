Po štvrtkovom druhom kvalifikačnom kole jubilejného 70. ročníka pesničkovej súťaže Eurovízia je už známa kompletná zostava 25 finalistov. Veľkolepé finále, v ktorom zabojuje o víťazstvo aj český reprezentant Daniel Žižka s piesňou Crossroads, sa uskutoční už túto sobotu vo viedenskej aréne Wiener Stadthalle. Informuje o tom TASR.
Kto zabojuje o víťazstvo vo veľkom finále?
Do sobotňajšieho finále sa z dvoch náročných kvalifikačných kôl prebojovalo celkovo 20 krajín. Tieto štáty na pódiu doplnia takzvanú privilegovanú päťku a hostiteľskú krajinu, ktorých účasť je garantovaná vopred:
- Automatickí finalisti: Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Spojené kráľovstvo (ako hlavní finanční podporovatelia súťaže) a usporiadateľské Rakúsko, ktoré Eurovíziu vyhralo minulý rok.
- Postupujúci zo štvrtka: Bulharsko, Ukrajina, Nórsko, Austrália, Rumunsko, Malta, Cyprus, Albánsko, Dánsko a Česká republika.
- Postupujúci z utorka: Fínsko, Belgicko, Chorvátsko, Grécko, Litva, Moldavsko, Poľsko, Srbsko, Švédsko a Izrael.
Pred bránami finále naopak zostali reprezentanti viacerých krajín vrátane Azerbajdžanu, Švajčiarska, Estónska či Portugalska. Tento ročník však výrazne poznačili aj politické postoje – pre účasť Izraela súťaž úplne bojkotujú Island, Írsko, Holandsko, Slovinsko a Španielsko.
Možný návrat Maďarska
Eurovízia je najväčšou medzinárodnou súťažou populárnej hudby, kde interpreti predvádzajú trojminútové skladby v priamom televíznom prenose. O definitívnom víťazovi rozhodujú spojené hlasy národných porôt a divákov z celého sveta.
Hoci aktuálny ročník vrcholí, v kuloároch sa už diskutuje o tom budúcom. Riaditeľ súťaže Martin Green naznačil sľubný vývoj u nášho južného suseda. Maďarsko by sa podľa neho mohlo do súťaže vrátiť vďaka „prívetivejšiemu“ prístupu premiéra Pétera Magyara. Krajina sa na Eurovízii naposledy zúčastnila ešte v roku 2019.
Historický krok: Eurovízia mieri do Ázie
Značka Eurovízia sa tento rok vôbec po prvýkrát rozšíri aj na ázijský kontinent. Na novej, ázijskej verzii súťaže by sa malo zúčastniť desať krajín vrátane Vietnamu, Južnej Kórey či Thajska. Finále je naplánované na 14. novembra v Bangkoku. Výkonný producent súťaže Assaf Blecher však k tejto expanzii pristupuje s určitou dávkou opatrnosti:
„Nemyslím si, že je ázijský trh plne pripravený na gejské a prehnané vystúpenia. Nemyslím si, že to je to, čo z týchto krajín dostaneme, ale možno... Ktovie, Thajsko a Filipíny nie sú to isté ako Bhután, Kambodža a Nepál, to je úplne iné územie,“ uviedol Blecher na tlačovej konferencii vo Viedni.
Jubilejný 70. ročník Eurovízie tak opäť potvrdzuje, že táto udalosť už dávno nie je len o hudbe. Kým európske finále formujú okrem speváckych výkonov aj geopolitické bojkoty a diskusie o návrate staronových účastníkov, pripravovaná ázijská expanzia otestuje, či tento špecifický formát dokáže uspieť aj v kultúrne odlišnom prostredí. Sobotňajší večer vo Viedni tak bude okrem oslavy popkultúry aj zrkadlom aktuálnej nálady v medzinárodnej spoločnosti.