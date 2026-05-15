Európski zdravotníci bijú na poplach. V mestách ako Barcelona, Paríž či Lyon sa objavili prípady zriedkavej infekcie „rain rot“ (dažďová hniloba), ktorá doteraz postihovala takmer výlučne hospodárske zvieratá. EÚ zároveň rieši spoluprácu v rámci členských krajín po prepuknutí nebezpečného hantavírusu na výletnej lodi.
Čo je „dažďová hniloba“ a ako sa prejavuje?
Dermatofilóza je zoonotické ochorenie (prenosné zo zvierat na človeka) a vyvoláva ho baktéria Dermatophilus congolensis. Ako približuje magazín Metro, prezývku „rain rot“, teda dažďová hniloba, získala vďaka tomu, že sa bežne vyskytuje u oviec, koní a kráv v tropických oblastiach počas vlhkého počasia. U zvierat aj ľudí vytvára na koži nepríjemné chrasty a šupinaté ložiská.
Medzi hlavné príznaky u nakazených ľudí patria:
- Svrbiaca vyrážka podobná zápalu vlasových folikulov.
- Drobné pľuzgiere naplnené tekutinou alebo hnisom (pustuly).
- Tuhé vyvýšené hrčky (papuly) alebo uzlíky.
- Tvorba nepríjemných chrást a šupinatých lézií na pokožke.
Hoci ochorenie nie je život ohrozujúce, môže spôsobovať značné nepohodlie. Hlavným rizikom je druhotná bakteriálna infekcia, ak si pacient postihnuté miesta rozškriabe.
Ako sa ochorenie rozšírilo medzi ľudí
Dermatofilóza sa u ľudí dodnes vyskytovala len po priamom kontakte s infikovaným zvieraťom (tzv. zoonóza), čo sa týkalo najmä veterinárov či farmárov. Najnovšia správa amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) z júna 2026 však potvrdila prelomový nález: v Barcelone bolo diagnostikovaných 9 mužov, u ktorých sa preukázal prenos z človeka na človeka pri pohlavnom styku.
Podľa odborníkov k prenosu dochádza pri dlhodobom fyzickom kontakte. Rizikovým faktorom je aj návšteva sáun, kde vlhké a teplé prostredie baktériám vyhovuje. Väčšina pacientov spozorovala prvé príznaky približne po šiestich dňoch od kontaktu.
Hantavírus už mobilizuje celú EÚ
Okrem dermatofiliózy riešia členské štáty EÚ aj koordináciu po prepuknutí hantavírusu na výletnej lodi Hondius. Portál euronews.com pripomína, že na lodi zaznamenali niekoľko nakazených. Na rozdiel od covidu však odborníci ubezpečujú, že nejde o rovnaký typ hrozby, no situácia si vyžaduje prísne opatrenia.
Aktuálne opatrenia v rámci EÚ:
- Všetci cestujúci z lode Hondius boli lokalizovaní a prepravení do svojich domovských krajín.
- Platí odporúčanie na 42-dňovú karanténu (počítanú od 10. mája).
- Krajiny postupujú individuálne: Španielsko využíva vojenskú nemocnicu v Madride, zatiaľ čo Holandsko a Belgicko umožnili pasažierom domácu izoláciu.
- EÚ sa snaží zjednotiť protokoly v rámci Schengenu, aby sa informácie o cezhraničných hrozbách zdieľali efektívnejšie.
Máme sa obávať?
Dermatofilóza sa podľa odborníkov dobre lieči antibiotikami (či už vo forme krémov alebo tabliet). Dôležitá je však včasná diagnostika pomocou kožných vzoriek, píše Metro. Pri hantavíruse je kľúčová ostražitosť a dodržiavanie karanténnych pokynov u rizikových osôb.
Lekári odporúčajú pri akýchkoľvek neobvyklých kožných zmenách po intímnom kontakte alebo návšteve verejných wellness zariadení vyhľadať odbornú pomoc. Včasná liečba predchádza komplikáciám a ďalšiemu šíreniu týchto zriedkavých infekcií.