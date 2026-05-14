Americký výrobca lietadiel Boeing hlási po dlhých rokoch zásadný prelom na ázijskom trhu. Čína od neho nakúpi dvesto nových strojov. Kľúčovú obchodnú dohodu potvrdil priamo americký prezident Donald Trump po strategických rokovaniach so svojím čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom v Pekingu. O obchode informovala agentúra Reuters a server spravodajskej televízie CNBC.
Trump vyrokoval viac, než výrobca očakával
Očakávaný megakontrakt je priamym výsledkom aktuálnej diplomatickej misie šéfa Bieleho domu v Číne. Trump sa detailmi dohody pochválil v rozhovore pre americkú televíziu Fox News, pričom nezabudol zdôrazniť, že sa mu pri vyjednávaní podarilo výrazne navýšiť pôvodné ambície samotnej leteckej spoločnosti.
„Súhlasil s objednávkou na 200 lietadiel,“ povedal Donald Trump na adresu čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga a vzápätí s hrdosťou dodal: „Boeing chcel predať 150 strojov, dostane kontrakt na 200.“
Návrat na čínsky trh po desiatich rokoch
Tento obchod predstavuje pre amerického leteckého giganta mimoriadne dôležitý míľnik. Súčasťou Trumpovej delegácie bol aj samotný šéf Boeingu Kelly Ortberg. Konkurenčný boj v letectve bol totiž v uplynulom období jednoznačný a Spojené štáty v ňom ťahali za kratší koniec:
- Boeing nezaznamenal žiadnu výraznejšiu objednávku od čínskych spoločností už takmer 10 rokov,
- Čína v uplynulej dekáde masívne nakupovala lietadlá od jeho hlavného európskeho konkurenta, spoločnosti Airbus,
- hoci prezident presný typ nakupovaných strojov nešpecifikoval, analytici predpokladajú, že Číňania siahnu po najpredávanejších modeloch 737 MAX.
Hoci niektorí analytici zo spoločnosti Jefferies predpovedali gigantickú objednávku až do 500 lietadiel a veľké očakávania mal aj americký minister financií Scott Bessent, oznámený obchod je obrovskou vzpruhou pre americký export. Samotný Boeing sa k detailom Trumpovho oznámenia zatiaľ oficiálne nevyjadril, no jeho šéf už pred cestou správne predikoval, že summit prinesie „významnú príležitosť“, ktorá po rokoch opäť otvorí dvere na lukratívny čínsky trh.