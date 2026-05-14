Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že čínsky líder Si Ťin-pching ponúkol Spojeným štátom pomoc pri zabezpečení kritickej lodnej dopravy v Hormuzskom prielive. Zároveň sa mal zaviazať, že Peking nebude poskytovať vojenské vybavenie Iránu. Tieto zásadné vyjadrenia odzneli počas ich ostro sledovaného stretnutia v čínskej metropole.
Spolupráca namiesto vyzbrojovania Teheránu
Podľa slov šéfa Bieleho domu by čínsky líder vyslovene uvítal dosiahnutie diplomatickej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom. Hlavným cieľom tejto dohody by malo byť urýchlené otvorenie zablokovaného prielivu.
„Si v tejto záležitosti ponúkol svoju pomoc a tiež jasne vyhlásil, že Čína nebude vyzbrojovať Irán,“ uviedol Donald Trump exkluzívne v relácii americkej televíznej stanice Fox News.
Oficiálne miesta sú však zatiaľ v komunikácii o niečo opatrnejšie. Čínske ministerstvo zahraničných vecí iba stručne potvrdilo, že obaja lídri spolu v Pekingu diskutovali o napätom dianí na Blízkom východe, no bližšie podrobnosti z rokovaní zatiaľ neposkytlo.
Ropná blokáda a čínska závislosť
Súčasná geopolitická situácia v regióne je mimoriadne kritická. Irán od vypuknutia vojnového konfliktu s USA a Izraelom (28. februára) strategicky blokuje Hormuzský prieliv. Táto námorná trasa má obrovský globálny význam, čo si uvedomuje aj Peking:
- štandardne tadiaľto prechádza pätina celosvetových dodávok ropy a skvapalneného zemného plynu,
- Čína je od dodávok energetických surovín práve touto kľúčovou cestou životne závislá,
- v snahe odrezať Teherán od príjmov z ropy uvalili Spojené štáty ešte v apríli tvrdú blokádu na iránske prístavy.
Lídri dvoch svetových superveľmocí tak napriek iným názorovým nezhodám našli v otázke blízkovýchodnej bezpečnosti spoločnú reč. Ako už skôr informoval Biely dom, Donald Trump a Si Ťin-pching sa počas štvrtkového rokovania jednoznačne zhodli na tom, že Hormuzský prieliv musí bezpodmienečne zostať otvorený pre medzinárodnú lodnú dopravu a že Irán nesmie nikdy získať do vlastníctva jadrovú zbraň.