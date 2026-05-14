V obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava sa vo štvrtok naplno rozbehla mimoriadne náročná operácia. Hasiči začali s odstraňovaním havarovaného rušňa, ktorý zostal po tragickej zrážke dvoch rýchlikov z vlaňajšieho októbra zakliesnený v strmom zráze desiatky metrov pod úrovňou trate. Premávka vlakov je v tomto úseku momentálne úplne zastavená. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) prostredníctvom sociálnej siete.
Náročná záchranná akcia a asistencia polície
Príslušníci HaZZ začali s prípravnými a organizačnými činnosťami, ktoré súvisia s vyslobodzovaním ťažkého dráhového vozidla z neprístupného terénu. Zásah si vyžaduje špeciálnu techniku a dokonalú koordináciu všetkých zúčastnených.
„Po sústredení techniky a oboznámení sa s postupom prác sa príslušníci presunuli na miesto zásahu, kde sa začali vyslobodzovacie práce, ktoré v súčasnosti stále prebiehajú,“ uviedli k aktuálnej situácii hasiči.
Na mieste udalosti asistujú aj príslušníci z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach. Podľa ich vyjadrenia je ide o technicky extrémne náročný zásah. Ich hlavnými úlohami počas operácie sú:
- zabezpečenie verejného poriadku v okolí zásahu,
- regulácia dopravy a zaistenie bezpečného príjazdu a výjazdu ťažkej techniky na cestu,
- zaistenie maximálnej bezpečnosti ľudí pracujúcich v náročnom teréne.
Príčinou hrozivej zrážky mal byť YouTube
K samotnej zrážke dvoch rýchlikov pred tunelom pri Jablonove nad Turňou došlo vlani 13. októbra. Nešťastie sa odohralo na kritickom mieste, kde sa trate križujú a zbiehajú do jednokoľajového úseku. Bilancia nehody bola hrozivá:
- 27 osôb utrpelo ťažké zranenia,
- 71 cestujúcich sa zranilo ľahko.
Už v decembri sa záchranným zložkám podarilo z miesta odstrániť poškodený vozeň a palivovú nádrž rušňa. Medzitým sa do prípadu vložili aj vyšetrovatelia z Ministerstva dopravy (MD) SR, ktorí priniesli závažné zistenia.
Oficiálnou príčinou nehody bolo nerešpektovanie návesti „Stoj“ jedným z rýchlikov. Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) však pred časom konštatoval, že rušňovodič mal počas jazdy zapnutý YouTube, čo pravdepodobne viedlo k fatálnej nepozornosti. Polícia okolnosti tejto hromadnej zrážky vlakov naďalej intenzívne vyšetruje.