Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) prináša pozitívne správy pre mnohé regióny trpiace suchom. Počas najbližších dní očakáva zrážky na väčšine územia Slovenska. Začať by malo pršať už počas aktuálnej štvrtkovej noci a piatkového (15. mája) rána. O zmene počasia informoval ústav prostredníctvom sociálnej siete.
Najbližšie dni v znamení dažďa
Očakávaný zrážkový úhrn bude podľa meteorológov v jednotlivých častiach krajiny rozdielny. Vývoj počasia na nadchádzajúce dni vyzerá nasledovne:
- v západnej polovici územia by malo do piatka 14.00 h spadnúť väčšinou 3 až 10 milimetrov, ojedinele až do 20 milimetrov zrážok,
- vo východnej polovici Slovenska bude od štvrtkového večera do piatkového popoludnia pršať oveľa menej,
- zrážky sa však budú vyskytovať aj počas soboty (16. mája) a nedele (17. mája), kedy by malo výdatnejšie zapršať lokálne už aj na východe.
„Do zajtrajšej štrnástej hodiny by malo v západnej polovici územia spadnúť väčšinou tri až desať, ojedinele až okolo 20 milimetrov,“ priblížili aktuálnu predpoveď meteorológovia z SHMÚ.
Výrazné zrážkové extrémy na Slovensku
Ústav zároveň zverejnil zaujímavé štatistiky za obdobie od 25. februára do 13. mája. Zatiaľ čo na väčšine územia spadlo zväčša 35 až 80 milimetrov zrážok, regionálne rozdiely sú priam priepastné.
Kým niektoré oblasti hlásia dostatok vlahy, iné dlhodobo trpia extrémnym suchom:
- Oblasti s dostatkom zrážok: Telgárt a Liesek hlásili zaokrúhlene 117 milimetrov. Ešte lepšie je na tom Oravská Polhora, kde namerali takmer 150 milimetrov.
- Kritické sucho: Predovšetkým v Podunajskej nížine naďalej pokračuje takmer všade veľké sucho, keďže tu za rovnaké obdobie spadlo len 15 až 30 milimetrov vody.
Mimoriadne alarmujúca situácia je podľa meteorológov v obci Kamanová v okrese Topoľčany. Za celé sledované obdobie tam namerali len zanedbateľných 13,8 milimetra zrážok. Pre lepšiu predstavu odborníci dodávajú, že naposledy tam v rámci jedného dňa spadlo aspoň 10 milimetrov vody ešte koncom minulého roka, presne 25. novembra.