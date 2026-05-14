Najnovšie masívne ruské útoky na ukrajinské hlavné mesto Kyjev sú jasným dôkazom toho, že Moskva sa otvorene vysmieva akýmkoľvek diplomatickým snahám o ukončenie vojny. Vo štvrtok to vyhlásila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Európska únia podľa nej na agresiu reaguje rázne a práve v týchto chvíľach dokončuje poskytnutie prvej časti z obrovskej 90-miliardovej pôžičky pre Ukrajinu.
Nepretržitý 48-hodinový teror a desiatky obetí
Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zažila krajina jeden z najdlhších a najtvrdších úderov od začiatku konfliktu. Ruské sily od polnoci z utorka na stredu vyslali na ukrajinské územie enormné množstvo zbraní:
- viac ako 1560 dronov a 56 rakiet,
- útok trval prakticky neprestajne celých 48 hodín,
- iba v samotnom Kyjeve si nočné údery vyžiadali najmenej osem mŕtvych a desiatky zranených.
Moskva tieto kroky tradične obhajuje tvrdením, že išlo o odvetné údery zamerané na vojenské objekty a energetické zariadenia podporujúce ukrajinskú armádu.
„Ďalšia noc plná smrti a skazy. A bezohľadných útokov na civilistov. Zatiaľ čo Rusko otvorene vysmieva diplomatické snahy, my naďalej posilňujeme Ukrajinu,“ napísala Ursula von der Leyenová na sociálnej sieti X.
Miliardy na drony a 21. balík sankcií
Šéfka eurokomisie zdôraznila, že Únia nezostáva len pri odsudzujúcich vyhláseniach. Aktuálne dokončuje balík podpory v hodnote šesť miliárd eur, ktoré budú priamo smerovať do spoločnej výroby dronov. Ide o prvú tranžu z historickej 90-miliardovej pôžičky, ktorá je určená na posilnenie ukrajinskej obrany a pokrytie štátnych výdavkov v rokoch 2026 až 2027.
Okrem finančnej injekcie pre Kyjev stupňuje Európska únia aj ekonomický tlak na samotné Rusko:
- šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová tento týždeň avizovala prípravu už 21. balíka protiruských sankcií,
- nové opatrenia budú primárne cieliť na ruský vojensko-priemyselný komplex,
- členské štáty môžu zároveň predkladať návrhy zamerané na ochromenie takzvenej ruskej tieňovej flotily.
Diplomatické úsilie o sprostredkovanie mieru, ktoré viedli Spojené štáty, medzitým výrazne viazne. Dôvodom je presmerovanie pozornosti a kapacít Washingtonu na prebiehajúcu vojnu proti Iránu. Paradoxne však americký prezident Donald Trump aj jeho ruský náprotivok Vladimir Putin v uplynulých dňoch nezávisle od seba vyjadrili presvedčenie, že definitívny koniec vojny na Ukrajine sa už blíži.