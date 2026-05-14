Slovenská opozícia ostro vystúpila proti praktikám Finančnej správy (FS). Prípad pokutovaného predajcu langošov v Kvetoslavove, ktorý dostal sankciu za chýbajúcu diakritiku na bločku, považujú politici za symbol šikany malých podnikateľov a neschopnosti vlády hľadať zdroje u skutočných daňových podvodníkov.
Opozícia: Štát sa správa ako mafiánsky vypaľovač
Poslanec a člen finančného výboru NR SR Štefan Kišš (PS) označil obhajobu šéfa daniarov Jozefa Kissa za „obhajovanie neobhájiteľného“. Kritizuje prístup, pri ktorom je kontrola interpunkcie povýšená nad podporu podnikateľského prostredia. „Ako je možné, že minister Kamenický ešte v úrade toleruje človeka, ktorý kontrolu zákonov premenil na mafiánske vypaľovanie?“ pýta sa Kišš, pričom dodáva, že vláda namiesto štartovania ekonomiky živnostníkov likviduje.
Miliardové úniky verzus interpunkcia
Podobne kriticky sa vyjadril aj poslanec Július Jakab (Hnutie Slovensko - Za ľudí), ktorý šéfa FS vyzval na okamžitý odchod z funkcie. Jakab upozornil na nepomer medzi šikanovaním malých prevádzok a neriešením veľkých podvodov:
- Hodnota únikov: Za minulý rok dosiahli daňové úniky na Slovensku hodnotu približne 1 miliardy eur.
- Zameranie kontrol: Namiesto veľkých rýb sa FS sústredí na administratívne detaily u drobných podnikateľov.
- Tlak na kontrolórov: Podľa Jakaba sa ozývajú samotní zamestnanci daniarov, že sú tlačení do udeľovania čo najvyššieho počtu pokút.
Finančná správa: Postupovali sme podľa zákona
Prezident FS Jozef Kiss na štvrtkovej konferencii obvinenia zo šikany odmietol. Trvá na tom, že kontrola v Kvetoslavove bola v súlade s platnou legislatívou, pretože pokladničný doklad nespĺňal zákonné náležitosti. Prípad podľa neho nie je uzavretý, preverujú sa ďalšie podozrenia a rieši sa odvolanie podnikateľa.
Kiss zároveň priznal, že zákon z roku 2008 je zastaraný. Finančná správa preto pripravuje novelu zákona o evidencii tržieb, ktorá by mala:
- Lepšie rozlišovať závažnosť porušení (administratívna chyba vs. úmyselný podvod).
- Priniesť primeranejšie pokuty.
- Zabezpečiť jasnejšie pravidlá pre poctivých podnikateľov.
Máj 2026 tak prináša dôležitú debatu o tom, kde končí legitímna kontrola štátu a kde začína administratívna šikana, ktorá v čase hospodárskej neistoty poškodzuje drobných živnostníkov.