Francúzsky prezident Emmanuel Macron ostro reagoval na masívnu vlnu ruských náletov, ktoré zasiahli Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá. Podľa šéfa Elyzejského paláca útoky na civilné ciele neodhaľujú silu agresora, ale naopak jeho strategickú bezradnosť.
Macron: Útoky sú prejavom slabosti, nie sily
Prezident Emmanuel Macron na platforme X odsúdil nasadenie stoviek dronov proti ukrajinskému obyvateľstvu. „Bombardovaním civilistov Rusko neukazuje svoju silu, ale skôr slabosť: došli mu možnosti na vojenskom fronte,“ uviedol Macron v máji 2026. Francúzsko podľa neho zostáva neoblomným partnerom Kyjeva v úsilí o dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru, ktorý zaistí bezpečnosť celej Európy.
Bilancia teroru: Stovky dronov a zasiahnuté ciele
Nočný útok v máji 2026 patrí k najrozsiahlejším od začiatku konfliktu. Rusko podľa ukrajinských údajov vyslalo celkovo 670 dronov a 56 rakiet. Od utorkovej polnoci presiahol celkový počet vyslaných bezpilotných lietadiel hranicu 1 560 kusov. Dopady sú tragické:
- Kyjev: Metropola bola hlavným cieľom, zahynulo 5 ľudí a 40 je zranených.
- Charkov a Odesa: Spolu hlásia minimálne 30 zranených civilistov.
- Infraštruktúra: Poškodených bolo 180 objektov, z toho viac ako 50 obytných budov.
- Útok na OSN: V Chersone drony zasiahli vozidlo úradu OCHA, čo prezident Zelenskyj označil za úmyselný čin.
Moskva hovorí o odvete
Kým Volodymyr Zelenskyj a západní lídri hovoria o terore, ruské ministerstvo obrany útoky obhajuje. Moskva tvrdí, že išlo o „odvetné údery“ zamerané výlučne na vojenské objekty a energetické zariadenia podporujúce ukrajinskú armádu. Skutočnosť, že poškodených bolo vyše 50 civilných budov a vozidlo OSN, však tieto tvrdenia stavia do rozporu s realitou na mieste.
Máj 2026 prináša novú dynamiku v diplomatickom tlaku Paríža. Macronove vyjadrenia naznačujú, že Francúzsko vníma ruskú taktiku masívneho nasadenia dronov ako snahu o prekrytie stagnácie na pozemnom fronte, čo môže viesť k ďalšej eskalácii vojenskej podpory pre Ukrajinu.