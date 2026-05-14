Spoločnosť Dráčik DIVI s.r.o. vydala naliehavé upozornenie pre zákazníkov ohľadom hračky, ktorá môže vážne ohroziť zdravie detí aj dospelých. Ako informuje, v náplni zistili azbest.

Informácie o nebezpečnom výrobku

Zákazníci, ktorí si hračku už kúpili, majú podľa spoločnosti Dráčik možnosť vrátiť ju v maloobchodnej prevádzke, kde ju zakúpili, a to aj bez predloženia pokladničného dokladu.

  • Názov: Zábavný červík
  • Značka: Toi toys
  • EAN: 8714627012316
  • Identifikačné číslo (JKPOV): E6735886
  • Distribútor: Dráčik DIVI s.r.o., Bratislava

V „Zábavnom červíkovi“ pre deti zistili prítomnosť azbestu. Hračka podľa spoločnosti Dráčik nespĺňa smernice o bezpečnosti; Foto: dracik.sk

Dôvodom stiahnutia je porušenie smernice o bezpečnosti hračiek. „Pri manipulácii môže dôjsť k jej prasknutiu a úniku náplne, pričom piesok vo vnútri obsahuje azbest, informuje spoločnosť.

V prípade akýchkoľvek otázok môžu zákazníci kontaktovať spoločnosť na e-mailovej adrese: [email protected].

Prečo je azbest v hračkách nebezpečný?

Podľa informácií z Centers for Disease Control and Prevention (CDC) je azbest vysoko riziková látka. Pri poškodení materiálu sa do ovzdušia uvoľňujú mikroskopické vlákna, ktoré sú voľným okom neviditeľné. Ich vdýchnutie môže viesť k vážnym až smrteľným ochoreniam, ktorých príznaky sa často prejavia až po desiatkach rokov.

Zdravotné riziká spojené s azbestom:

  • Rakovinové ochorenia: Azbest je hlavnou príčinou vzniku mezoteliómu (vzácna rakovina membrán vnútorných orgánov) a výrazne zvyšuje riziko rakoviny pľúc, hrtana a vaječníkov.
  • Azbestóza: Neinfekčné ochorenie spôsobujúce zjazvenie pľúcneho tkaniva. Zjazvené pľúca sťažujú prenos kyslíka do krvi, čo vedie k chronickým problémom s dýchaním.
  • Pleurálne ochorenie: Stav, pri ktorom dochádza k zhrubnutiu membrány obklopujúcej pľúca alebo k hromadeniu tekutiny v hrudnej dutine.

V plyšovej hračke zistili zvýšenú hodnotu zmäkčovadiel

Na nevyhovujúci výrobok vo svojom sortimente počas apríla 2026 upozornil aj obchodný reťazec TEDi. Ten stiahol z predaja plyšovú hračku „THEMONSTERS“, v ktorej našli zvýšenú hodnotu zmäkčovadiel DEHP a DBP.

Látky DEHP a DBP patria do skupiny ftalátov. Výskum zverejnený v americkom vestníku National Library of Medicine pritom dokazuje, že ich kombinácia narušuje metabolizmus cukru u potkanov.

Ftaláty okrem toho znižujú citlivosť na inzulín a z dlhodobého hľadiska poškodzujú pankreas. Ich účinok je najvýraznejší pri súčasnom pôsobení.

