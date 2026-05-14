Slovenská opozícia spustila ostrú ofenzívu voči vláde Roberta Fica. Dôvodom je masívny ruský útok na Zakarpatsko, ktorý sa odohral len desiatky kilometrov od slovenských hraníc. Kým Maďarsko si predvolalo ruského veľvyslanca, slovenský kabinet čelí obvineniam z pasivity a neschopnosti chrániť vlastných občanov.
Šimečka: Maďarsko koná, Slovensko mlčí
Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka ostro skritizoval mlčanie premiéra a ministerstva zahraničných vecí. Poukázal na to, že útok v blízkosti Užhorodu prišiel len pár dní po kontroverznej návšteve Roberta Fica v Moskve. „Vyzývam premiéra, aby sa okamžite postavil za slovenské záujmy. Maďarsko si predvolalo ruského veľvyslanca, my mlčíme,“ uviedol Šimečka v máji 2026.
Bezpečnostné riziko na východe
Bývalý minister vnútra Roman Mikulec (Slovensko - Za ľudí) upozornil, že ruská agresia nikdy nebola tak blízko nášho územia. Drony typu Šáhid a Geraň operovali len 50 kilometrov od hranice, čo podľa neho predstavuje priame ohrozenie slovenských obcí. Opozícia zároveň vyzvala prezidenta Petra Pellegriniho, aby ako hlavný veliteľ ozbrojených síl prevzal iniciatívu.
- KDH: Milan Majerský žiada okamžité zasadnutie Bezpečnostnej rady štátu.
- SaS: Strana žiada jasný diplomatický protest a ochranu slovenskej menšiny žijúcej na Ukrajine.
- Opatrenia: SR nateraz reagovala uzatvorením všetkých hraničných priechodov s Ukrajinou až do odvolania.
Lekcia z diplomacie?
Kritika sa ušla aj šéfovi diplomacie Jurajovi Blanárovi. Podľa liberálov z SaS mu nová maďarská vláda dala lekciu z pohotovosti. Hoci Blanár útok odsúdil, opozícia to považuje za slabú reakciu v porovnaní s ráznejším postupom Budapešti. Podľa lídra KDH Milana Majerského je strach ľudí na východnom Slovensku opodstatnený a vláda by mala vysvetliť, prečo po „poklone v Moskve“ nasleduje eskalácia v našom susedstve.
Máj 2026 sa nesie v znamení najväčšieho vzdušného útoku na západnú Ukrajinu od začiatku vojny. Fakt, že ukrajinská obrana likvidovala 11 dronov v tesnej blízkosti hraníc NATO, stavia slovenskú vládu do zložitej politickej aj bezpečnostnej pozície.