Škandál v prešovskej nemocnici naberá na obrátkach. Opozícia podáva trestné oznámenie pre údajne nedôstojné nakladanie s telami zosnulých, ktoré mali byť pre výstavbu novej vojenskej nemocnice uložené v nevyhovujúcich priestoroch. Kým nemocnica pochybenia odmieta, politici hovoria o rozklade systému a strate základnej úcty.
Trestné oznámenie a ostrá kritika opozície
Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová oznámila, že strana podáva trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru SR. Reaguje tak na informácie o stave „starej patológie“ v Prešove, kde mali byť telá zosnulých ukladané na police medzi škatule a dosky. „Je to príšerná vizitka rozkladu systému, ktorý už nemá úctu ani k mŕtvym,“ vyhlásila Remišová v máji 2026.
Krajčí: Porušenie hygienických štandardov na 100 percent
K vlne kritiky sa pridal aj bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí (Hnutie Slovensko). Podľa jeho informácií boli telá po smrti prevážané priamo do pitevne namiesto chladiacich boxov, ktoré mali byť predtým odstránené kvôli stavebným prácam. Krajčí situáciu označil za neetickú a hygienicky neprípustnú. Zároveň vyzval ministra obrany Roberta Kaliňáka, aby vyvodil dôsledky voči manažmentu nemocnice, pod ktorú projekt novej vojenskej nemocnice spadá.
- Príčina stavu: Búranie pôvodnej patológie a chladiacich zariadení kvôli novej výstavbe.
- Súčasný stav: Dočasné ukladanie tiel v priestoroch starej budovy a mobilných boxoch.
- Postoj inštitúcií: Nemocnica aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) tvrdia, že všetko je v súlade so zákonom.
Spor o etické normy
Na situáciu pôvodne upozornil Denník N, ktorý priniesol svedectvá zamestnancov o nedôstojných podmienkach. Nemocnica sa bráni a komunikáciu opozície označuje za zavádzajúcu. Tvrdí, že uloženie tiel prebieha v rámci platnej legislatívy a etických štandardov, čo potvrdil aj dozorný orgán.
Kauza v máji 2026 otvára hlbšiu otázku o tom, či je ambiciózny plán výstavby novej infraštruktúry realizovaný na úkor základnej ľudskej dôstojnosti. Kým sa čaká na výsledky šetrenia prokuratúry, prešovská nemocnica zostáva pod drobnohľadom verejnosti aj politických elít.