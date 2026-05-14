Napäté prímerie medzi Washingtonom a Teheránom visí na vlásku. Podľa uniknutých informácií z prostredia Pentagónu pripravuje administratíva prezidenta Donalda Trumpa novú vojenskú stratégiu pod kódovým označením „Sledgehammer“ (Ťažké kladivo). Tento krok by mohol Bielemu domu umožniť obísť schvaľovanie vojny v Kongrese.
Od Ohromujúcej zúrivosti k Ťažkému kladivu
Diskusie o premenovaní vojenskej operácie nie sú podľa analytikov len sémantickou záležitosťou. Pôvodná operácia Epic Fury (Ohromujúca zúrivosť), ktorá sa začala 28. februára 2026, bola formálne ukončená po aprílovom prímerí. Zavedenie nového názvu Sledgehammer by prezidentovi Donaldovi Trumpovi umožnilo argumentovať, že ide o úplne nový konflikt. Tým by sa teoreticky reštartovala 60-dňová lehota, počas ktorej môže prezident viesť bojové operácie bez priameho súhlasu Kongresu USA.
Rozporuplné správy z Washingtonu
V rámci americkej administratívy nepanuje v otázke právneho stavu vojny jednota. Rozdiely v rétorike sú badateľné najmä medzi diplomaciou a armádou:
- Marco Rubio (minister zahraničia): Minulý týždeň vyhlásil, že operácia Ohromujúca zúrivosť sa definitívne skončila.
- Pentagón: Niektorí predstavitelia tvrdia, že operácia technicky pokračuje a prímerie len pozastavilo hlavné bojové akcie.
- Biely dom: K otázke premenovania sa zatiaľ oficiálne nevyjadril, no nemenované zdroje potvrdzujú, že nové operácie dostanú novú identitu.
Strategický význam premenovania
Podľa televízie NBC News nie je názov Sledgehammer jedinou alternatívou, o ktorej sa uvažuje. Samotný výber agresívnejšieho názvu však naznačuje, že ak dôjde k porušeniu prímeria, odpoveď Spojených štátov bude mať drvivý charakter. Cieľom je pravdepodobne demonštrácia sily, ktorá má Irán donútiť k ústupkom pri prebiehajúcich rokovaniach o jadrovom programe a blokáde Hormuzského prielivu.
Máj 2026 sa tak stáva rozhodujúcim mesiacom pre stabilitu na Blízkom východe. Kým diplomati hľadajú cestu k trvalému mieru, vojenskí plánovači vo Washingtone už pripravujú pôdu pre „Ťažké kladivo“, ktoré by v prípade zlyhania rozhovorov zasiahlo Teherán s novou intenzitou a bez legislatívnych prekážok.