Slovenská opozícia ostro sleduje dnešné zasadnutie koaličnej rady. Kým strana SaS podáva vláde pomocnú ruku pri rušení daní a byrokracie, Hnutie Slovensko varuje pred ďalším „zdieraním ľudí“ a zásahmi do sociálnych výhod, akými sú rekreačné poukazy.
SaS: Podporíme rozumné návrhy, ak prestanete s hádkami
Podpredseda SaS Marián Viskupič vyzval vládny kabinet k okamžitému konaniu. Liberáli sú podľa jeho slov pripravení v parlamente zahlasovať za tie opatrenia, ktoré má SaS dlhodobo vo svojom programe. „Včera bolo neskoro, pred rokom bolo neskoro, ale nech ich prijmú aspoň od 1. júla,“ uviedol Viskupič na tlačovej konferencii.
Opatrenia, ktoré SaS v máji 2026 víta:
- Zrušenie transakčnej dane: Kľúčová požiadavka pre ozdravenie podnikateľského prostredia.
- Podpora mladých: Možnosť založenia živnosti už od 16 rokov.
- Daňové úľavy: Nezdaňovanie reinvestovaného zisku a zníženie odvodového zaťaženia.
- Energie: Zníženie cien energií pre firmy a zrušenie rekreačných poukazov v záujme flexibility.
Hnutie Slovensko: Rekreačné poukazy sú nedotknuteľné
Úplne opačný postoj k balíku zaujalo Hnutie Slovensko. Podľa Júliusa Jakaba sa koalícia pod rúškom „prorastových opatrení“ snaží oklieštiť sociálne štandardy občanov. Hnutie kritizuje najmä snahy siahnuť ľuďom na dôchodky a avizované rušenie rekreačných poukazov, čo považujú za krok proti zamestnancom.
„Ak chce táto vládna koalícia nazývať prorastovými opatreniami to, že ide ľuďom zobrať výhody, tak to je len zase ďalšie zdieranie,“ vyhlásil Jakab.
Rozhodujúca koaličná rada
Opozičná kritika mieri najmä na nejednotnosť vládnych strán. Kým jedna časť koalície presadzuje tvrdé ekonomické reformy, druhá sa obáva straty voličských preferencií pri sociálnych škrtoch. Výsledok dnešného rokovania v máji 2026 ukáže, či vláda dokáže nájsť kompromis, ktorý by uspokojil aspoň časť opozície a naštartoval stagnujúcu ekonomiku.
Dnešný deň je pre slovenských podnikateľov aj zamestnancov kľúčový. Sľubované prorastové opatrenia môžu buď uvoľniť ruky trhu, alebo sa stať ďalším jablkom sváru v už aj tak napätej politickej atmosfére.