Svet si dnes pripomína Medzinárodný deň rodiny. Jubilejné tri desaťročia od jeho vzniku OSN varuje pred prehlbujúcimi sa globálnymi nerovnosťami, ktoré ovplyvňujú deti už od narodenia. Pre Slovensko je tohtoročné posolstvo obzvlášť mrazivé – krajina čelí historickému demografickému prepadu a kríze dostupnosti bývania.
Tri desaťročia zápasu o stabilitu rodín
Korene tohto dňa siahajú do roku 1989, kedy Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo rok 1994 za Medzinárodný rok rodiny. Od roku 1993 sa 15. máj stal pravidelným mementom, ktoré má upriamiť pozornosť na sociálne a ekonomické výzvy. Tento rok zvolila OSN tému „Rodiny, nerovnosti a pohoda detí“, čím poukazuje na začarovaný kruh chudoby a nedostatočnej podpory raného detstva.
Slovensko na demografickom dne
Údaje Štatistického úradu SR potvrdzujú, že Slovensko prechádza kritickým obdobím. Počet obyvateľov klesá už piaty rok po sebe, pričom vlani sa počet občanov znížil o viac ako 10-tisíc. Ešte alarmujúcejšia je miera pôrodnosti, ktorá klesla na 7,76 promile – čo je najmenej za posledných sto rokov, vrátane obdobia druhej svetovej vojny.
Nedostupné bývanie a „sendvičová generácia“
Hlavným motorom prepadu sú ekonomické faktory. V roku 2025 vzrástli ceny nehnuteľností o 12 %, pričom priemerná cena za štvorcový meter dosiahla 3 262 eur. Slováci sa navyše čoraz častejšie ocitajú v pozícii tzv. sendvičovej generácie.
- Dvojitý tlak: Starostlivosť o nezaopatrené deti a súčasne o starnúcich rodičov.
- Finančná záťaž: Extrémne náklady na bývanie a energie vyčerpávajú rodinné rozpočty.
- Psychické vyčerpanie: Chýbajúca infraštruktúra pre flexibilnú prácu a pomoc v ranom detstve.
Globálna perspektíva: Klimatické zmeny a hlad
Zatiaľ čo Európa rieši demografiu, globálne čelia rodiny hrozbe prežitia. Až 80 % všetkých fariem na svete tvoria rodinné hospodárstva. Tie sú chrbtovou kosťou potravinovej bezpečnosti, no dnes ich likviduje extrémne počasie. Klimatická kríza tak priamo prehlbuje rozdiely medzi bohatým Severom a chudobným Juhom.
Medzinárodný deň rodiny v máji 2026 nie je len oslavou, ale predovšetkým urgentnou výzvou pre vlády. Podľa OSN je investícia do integrovaných systémov sociálnej ochrany jedinou cestou, ako predísť rozpadu spoločenskej stability a zabezpečiť demografické prežitie krajín ako Slovensko.