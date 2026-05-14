Ruská armáda dnes v Chersone cielene zaútočila na konvoj OSN. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zasiahli FPV drony vozidlo Úradu pre humanitárne záležitosti (OCHA) počas prebiehajúcej misie. Incident sa odohral v čase, keď bilancia obetí nočného náletu na Kyjev stúpla na päť mŕtvych.
Útok na humanitárnych pracovníkov v Chersone
K útoku došlo priamo v meste Cherson na juhu krajiny. Ruské sily podľa Zelenského dvakrát zasiahli označené vozidlo OCHA pomocou samovražedných FPV dronov. V automobile sa v tom čase nachádzal vedúci úradu spolu s ďalšími ôsmimi členmi personálu. „Rusi si nemohli nebyť vedomí, na aké vozidlo mieria,“ zdôraznil prezident na platforme X, kde zdieľal aj zábery poškodeného auta s viditeľným nápisom UN.
Napriek priamemu zásahu nedošlo k zraneniam a celý personál misie bol úspešne evakuovaný. Kyjev tento čin označuje za vedomý útok na medzinárodné humanitárne štruktúry.
Tragická bilancia v Kyjeve stúpa
Kým na juhu útočili drony na diplomatov, v hlavnom meste pokračujú odpratávacie práce po masívnom nočnom nálete. Volodymyr Zelenskyj potvrdil, že počet obetí v Kyjeve stúpol na päť, pričom zranených je približne 40 osôb. Situácia v metropole zostáva kritická:
- Nezvestní: Viac ako desať ľudí je po zrútení obytných častí budov stále nezvestných.
- Rozsah operácií: Záchranné a pátracie tímy nepretržite prehľadávajú trosky civilnej infraštruktúry.
- Ďalšie regióny: Zranenia civilistov hlásia aj z Kyjevskej, Odeskej a Charkovskej oblasti.
Výzva na svetovú odpoveď
Prezident opätovne pripomenul bezprecedentný rozsah útokov z noci na štvrtok, kedy Rusko vyslalo 670 dronov a 56 rakiet. Zelenskyj žiada od medzinárodného spoločenstva „spravodlivú odpoveď“ a sprísnenie globálnych sankcií. Podľa neho nesmie svet ostať k takémuto teroru ticho a tlak na Moskvu sa musí stupňovať, kým agresor nepocíti reálne dôsledky svojho konania.
Incident v Chersone z 14. mája 2026 môže znamenať ďalší zlom v medzinárodnom vnímaní konfliktu, keďže priamy útok na pracovníkov OSN je hrubým porušením medzinárodného humanitárneho práva.