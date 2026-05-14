Pápež Lev XIV. dnes ostro skritizoval rekordné investície európskych štátov do zbrojenia. Počas prejavu na rímskej univerzite Sapienza označil súčasný trend za „zradu diplomacie“ a vyzval na presmerovanie financií do školstva a zdravotníctva.
Zbrojenie na úkor spoločného blaha
Svätý Otec vo svojom vystúpení pred študentmi spochybnil samotný pojem obrany v kontexte masívneho nákupu zbraní. Podľa jeho slov zbrojenie nezvyšuje bezpečnosť, ale naopak prehlbuje napätie a neistotu. „Nenazývajme ‚obranou‘ zbrojenie, ktoré obohacuje elity, ktorým je spoločné dobro ukradnuté,“ vyhlásil pápež Lev XIV., pričom zdôraznil, že tieto prostriedky chýbajú v kľúčových sociálnych oblastiach.
Rekordné výdavky v tieni konfliktov
Kritika hlavy katolíckej cirkvi prichádza v čase, keď vojenské rozpočty v Európe dosahujú historické maximá. Podľa údajov inštitútu SIPRI vzrástli výdavky v roku 2025 o 14 % na celkových 864 miliárd dolárov. Tento nárast je priamym dôsledkom:
- Vojny na Ukrajine: Pokračujúci konflikt s Ruskom núti krajiny k modernizácii arzenálu.
- Záväzkov NATO: Členské štáty sa dohodli na zvýšení obranných výdavkov až na hranicu 5 % HDP.
- Technologických pretekov: Investície smerujú do vývoja nových systémov vrátane autonómnych zbraní.
Umelá inteligencia ako „neľudský nástroj“ vojny
Pápež osobitne varoval pred integráciou umelej inteligencie (AI) do vojenských operácií. Ako odstrašujúce príklady uviedol aktuálne konflikty v Pásme Gazy, Libanone, Iráne a na Ukrajine. Podľa neho tieto vojny odhaľujú nebezpečný a neľudský posun vo vzťahu medzi modernými technológiami a vedením boja.
Na záver svojho prejavu sa Lev XIV. obrátil na 110 000 študentov univerzity Sapienza s výzvou, aby odmietli ideológie a stali sa „tvorcami skutočného mieru“, ktorý presahuje štátne hranice.