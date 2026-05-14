Slovenská diplomacia ostro reaguje na najnovšiu vlnu násilia u nášho východného suseda. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár odsúdil masívne ruské nálety, ktoré zasiahli aj Zakarpatskú oblasť v bezprostrednej blízkosti slovenských hraníc. Útoky podľa neho maria nádeje na deeskaláciu, ktoré svitli počas predchádzajúcich krátkych prímerí.
Eskalácia v tesnej blízkosti hraníc
Stredajšie a štvrtkové útoky Ruskej federácie zasiahli ciele po celej Ukrajine, vrátane mesta Užhorod. Táto lokalita je pre Slovensko strategicky aj citovo významná kvôli početnej slovenskej menšine. Podľa šéfa slovenskej diplomacie Juraja Blanára takéto kroky zásadne znižujú potenciál akéhokoľvek mierového procesu. „Takáto eskalácia obmedzuje priestor pre mierový dialóg o tom, ako ukončiť vojnu,“ zdôraznil minister.
Zakarpatsko pod paľbou dronov
Západná Ukrajina zažila v máji 2026 doposiaľ najsilnejší letecký úder od začiatku invázie. Do vzdušného priestoru Zakarpatska vletelo 11 bezpilotných lietadiel (typy Šáhid a Geraň). Ukrajinská obrana a prostriedky elektronického boja väčšinu z nich eliminovali, no stroje boli zachytené len 50 kilometrov od slovenského územia.
- Bezpečnostná reakcia SR: Všetky hraničné priechody s Ukrajinou zostávajú až do odvolania uzatvorené.
- Kritická infraštruktúra: Terčom útokov sa stali civilné oblasti na oboch stranách konfliktu.
- Slovenská menšina: MZVEZ SR vyjadruje znepokojenie nad bezpečnosťou krajanov v Užhorode a okolí.
Mierové rokovania v ohrození
Ministerstvo zahraničných vecí pripomína, že útoky prišli v momente, keď krátke obdobia pokoja zbraní mohli slúžiť ako odrazový mostík k trvalému prímeriu. Namiesto deeskalácie však prišiel masívny úder na civilné ciele a energetickú sieť, čo podľa MZVEZ SR odďaľuje spravodlivé riešenie konfliktu.
Situácia v máji 2026 ukazuje, že ani geografická blízkosť k hraniciam NATO neposkytuje Zakarpatsku imunitu pred vzdušnými útokmi. Slovensko preto prijalo bezprecedentné opatrenia na ochranu vlastnej bezpečnosti a monitoruje pohyb v blízkosti schengenskej hranice.