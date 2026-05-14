Geopolitický zlom v Číne? Americký prezident Donald Trump a čínsky líder Si Ťin-pching počas dnešného rokovania v Pekingu našli nečakanú zhodu v kritických otázkach bezpečnosti na Blízkom východe. Obaja lídri deklarovali, že strategický Hormuzský prieliv musí byť okamžite uvoľnený pre globálny obchod.
Zhoda mocností: Hormuz ako priorita
Podľa oficiálnej správy Bieleho domu sa Trump a Si zhodli na dvoch kľúčových pilieroch stability. Prvým je zabezpečenie voľného toku energetických surovín cez Hormuzský prieliv, ktorého blokáda ochromuje svetovú ekonomiku. Druhým bodom je kategorický nesúhlas s tým, aby Irán kedykoľvek v budúcnosti vlastnil jadrovú zbraň. Táto jednotná rétorika USA a Číny vysiela Teheránu silný signál.
Svet v energetickej pasci
Blokáda, ktorú Irán spustil po vypuknutí otvoreného vojenského konfliktu so Spojenými štátmi a Izraelom koncom februára 2026, odrezala svet od pätiny celosvetových dodávok ropy a skvapalneného zemného plynu (LNG). Situácia v regióne je extrémne napätá:
- Vojenský konflikt: Od 28. februára 2026 prebiehajú priame strety medzi USA, Izraelom a Iránom.
- Útoky na lode: V prielive došlo k viacerým zásahom civilných plavidiel, čo viedlo k vzájomným blokádam.
- Hospodársky dopad: Ceny energií celosvetovo prudko rastú, čo núti aj Peking k prehodnoteniu postojov voči svojmu spojencovi v Teheráne.
Diplomatický maratón v Pekingu
Štvrtkové rokovanie oboch lídrov trvalo dve hodiny a podľa diplomatických zdrojov išlo o jeden z najdôležitejších rozhovorov tohto roka. Program návštevy Donalda Trumpa v Číne je nabitý:
- Štvrtok večer: Slávnostná štátna večera v Pekingu.
- Piatok: Pokračovanie diskusií počas neformálneho čaju a pracovného obeda.
Máj 2026 môže vojsť do histórie ako moment, kedy Washington a Peking odložili svoje obchodné spory, aby spoločne zabránili globálnemu energetickému kolapsu. Otázkou zostáva, ako na túto bezprecedentnú dohodu zareaguje iránske vedenie, ktoré sa v dôsledku vojny ocitá v čoraz väčšej medzinárodnej izolácii.