Masívny útok ruských dronov na Zakarpatskú oblasť, ktorý prebehol v bezprostrednej blízkosti slovenských hraníc, vyvolal vlnu bezpečnostných opatrení. Prezident SR Peter Pellegrini v tejto súvislosti vyzval na okamžitú úpravu legislatívy, ktorá by armáde rozviazala ruky pri ochrane vzdušného priestoru aj v čase mieru.
Drony len desiatky kilometrov od hranice
Stredajší (13. 5.) nálet na západnú Ukrajinu bol podľa vojenských analytikov najmasívnejším úderom na Zakarpatsko od začiatku vojny. Do vzdušného priestoru susednej oblasti vletelo celkovo 11 bezpilotných lietadiel typu Šáhid a Geraň. Ukrajinská protivzdušná obrana zachytila tieto objekty len 50 kilometrov od hraníc Slovenska. Hoci väčšinu z nich zlikvidovali prostriedky elektronického boja, blízkosť incidentu si vynútila radikálnu reakciu.
Slovensko uzatvorilo hranice
Z bezpečnostných dôvodov pristúpila Slovenská republika s okamžitou platnosťou k uzatvoreniu všetkých hraničných priechodov s Ukrajinou. Toto opatrenie platí až do odvolania. Ministerstvo vnútra a Ozbrojené sily SR koordinujú postup na východnej hranici, aby eliminovali akékoľvek riziko plynúce z prebiehajúcich bojových operácií v tesnom susedstve.
- Lokalita útoku: Zakarpatská oblasť, cca 50 km od hranice SR.
- Typy dronov: Iránske Šáhidy a ruské modely Geraň.
- Opatrenie SR: Úplná uzávera hraničných priechodov do odvolania.
- Legislatívny cieľ: Umožniť OS SR zasahovať proti narušiteľom aj v čase mieru.
Pellegrini volá po politickej zhode
Prezident Peter Pellegrini zdôraznil, že súčasná legislatíva neumožňuje Ozbrojeným silám SR dostatočne flexibilne reagovať na objekty, ktoré by náhodne alebo cielene prekročili našu hranicu v mierovom stave. „Táto téma je veľmi urgentná. Pevne verím, že okrúhly stôl presvedčí strany naprieč spektrom a poslanci zmenu pripravia čo najskôr,“ uviedla hlava štátu v stanovisku pre TASR.
Incident v máji 2026 jasne ukázal, že konflikt na Ukrajine sa môže kedykoľvek dotknúť suverenity členských štátov NATO. Modernizácia legislatívy a schopnosť rýchlej eliminácie dronov sú podľa bezpečnostných expertov kľúčové pre zachovanie pokoja a ochrany civilného obyvateľstva na východnom Slovensku.