Napätie medzi Washingtonom a Havanou eskaluje. Spojené štáty verejne zopakovali ponuku humanitárnej pomoci vo výške 100 miliónov dolárov pre kubánsky ľud, zatiaľ čo komunistický režim Miguela Díaza-Canela hovorí o „genocídnej blokáde“ a ponuku označuje za klamstvo či pokus o podkopanie nezávislosti ostrova.
Pomoc vs. sankcie: Diplomatická prestrelka
Americké ministerstvo zahraničných vecí pod vedením Marca Rubia potvrdilo pripravenosť uvoľniť prostriedky na priamu humanitárnu pomoc a financovanie prístupu na internet. Podľa Washingtonu režim v Havane túto pomoc blokuje, čím vedome zhoršuje utrpenie vlastných občanov. Ponuka prichádza ruka v ruke s novými sankciami USA na kľúčové segmenty kubánskej ekonomiky kontrolovanej štátom.
Energetický kolaps a venezuelský faktor
Hospodárska situácia na Kube dosiahla v máji 2026 kritický bod. Po januárovom páde Nicolása Madura vo Venezuele prišiel ostrov o polovicu dodávok paliva. Odvtedy krajinu zachraňuje len sporadická pomoc z Ruska. Prezident Miguel Díaz-Canel priznáva „mimoriadne napätú“ situáciu s dodávkami elektriny, no vinu pripisuje americkému embargu a clám, ktoré USA uvaľujú na krajiny obchodujúce s Havanou.
- Humanitárny balík USA: 100 miliónov dolárov na potraviny, lieky a prístup k informáciám.
- Energetická kríza: Masívne výpadky prúdu po zastavení dodávok ropy z Venezuely.
- Postoj Kuby: Minister zahraničia Bruno Rodríguez označil ponuku USA za „špinavú dohodu“.
- Rola cirkvi: Doterajšia pomoc (6 miliónov USD) prúdila na ostrov výhradne cez katolícku charitu.
Marco Rubio a vízia zmeny
Šéf diplomacie USA Marco Rubio, ktorého rodina z Kuby emigrovala, netají ambíciu dosiahnuť na ostrove „zmysluplné reformy“. Podľa mediálnych správ je v kontakte s časťami kubánskej elity, ktoré by mohli iniciovať zmenu systému. Prezident Donald Trump dokonca otvorene hovoril o možnosti, že by USA nad ostrovom „prevzali kontrolu“, čím naráža na strategickú blízkosť Kuby k americkému pobrežiu.
Máj 2026 zastihol Kubu na križovatke medzi totálnym ekonomickým kolapsom a neistou diplomatickou hrou so susednou veľmocou. Kým Washington používa metódu „cukru a biča“ v podobe pomoci a sankcií, Havana sa snaží udržať suverenitu aj za cenu energetického temna a izolácie.