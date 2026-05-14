Vážna nehoda maloletého dievčaťa v okrese Nitra opätovne otvára tému bezpečnosti detí na cestách. Po páde z elektrickej kolobežky musel dievča do nemocnice transportovať záchranársky vrtuľník. Polícia v tejto súvislosti pripomína prísne pravidlá, ktoré mnohí rodičia ignorujú.
Letecký transport po páde na hlavu
K nehode došlo v utorok 12. mája popoludní v obci Čakajovce. Maloletá vodička sa presúvala na elektrickej kolobežke, pričom jazdu podľa polície podcenila a nepoužila žiadne ochranné pomôcky. Z doposiaľ neobjasnených príčin dievča uprostred vozovky stratilo stabilitu a spadlo tak nešťastne, že utrpelo vážne poranenie hlavy. Vzhľadom na vážnosť stavu bolo dievča letecky transportované do špecializovanej nemocnice v Bratislave.
Zákon hovorí jasne: Deti do 15 rokov na cestu nesmú
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre v súvislosti s touto tragédiou vydalo dôrazné varovanie pre rodičov. Okrem povinnosti nosiť prilbu a chrániče polícia upozorňuje na zásadné zákonné obmedzenie, o ktorom verejnosť často nevie alebo ho vedome porušuje:
- Veková hranica: Osoba mladšia ako 15 rokov nesmie na elektrickej kolobežke jazdiť v cestnej premávke (výnimkou sú len obytné zóny, cyklochodníky a poľné cesty).
- Ochranné pomôcky: Prilba je pre deti a mladistvých absolútnou nevyhnutnosťou, ktorá v prípade pádu rozhoduje o živote a smrti.
- Reflexné prvky: Zvýšenie viditeľnosti dieťaťa na ceste je kľúčové najmä v popoludňajších a večerných hodinách.
Incident v máji 2026 je mementom pre všetkých zákonných zástupcov. Polícia SR apeluje na zodpovednosť – elektrická kolobežka nie je hračka, ale motorové vozidlo, ktoré v rukách dieťaťa na bežnej ceste predstavuje obrovské riziko pre jeho zdravie aj život.