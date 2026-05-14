Ukrajina čelila jednej z najmasívnejších vzdušných ofenzív od začiatku vojny. Prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil, že ruská armáda v noci na štvrtok nasadila do útoku stovky dronov a desiatky rakiet, pričom hlavným terčom sa stala civilná infraštruktúra v metropole Kyjev.
Kyjev pod paľbou: Zasiahnutá škola aj klinika
Podľa vyhlásenia prezidenta Volodymyra Zelenského na platforme X vyslalo Rusko v noci na štvrtok celkovo 670 útočných dronov a 56 rakiet. Arzenál zahŕňal balistické, aerobalistické rakety aj strely s plochou dráhou letu. V hlavnom meste sú škody hlásené minimálne na 20 lokalitách. Plamene a trosky zasiahli obytné budovy, školu, a dokonca aj veterinárnu kliniku.
Záchranné práce a obete
Útoky si v Kyjeve vyžiadali najmenej jednu obeť, no konečná bilancia môže byť tragickejšia. Záchranné zložky aktuálne pracujú na miestach dopadov, kde pod troskami pravdepodobne zostávajú uviaznutí civilisti. Okrem metropoly hlásia údery aj mestá Kremenčuk a Čornomorsk. Zelenskyj podotkol, že len od stredajšej polnoci Moskva vypustila na Ukrajinu viac ako 1 560 bezpilotných lietadiel.
- Rozsah útoku: 670+ dronov a 56 rakiet v priebehu jednej noci.
- Typy zbraní: Balistické rakety, strely s plochou dráhou letu, útočné drony.
- Zasiahnuté mestá: Kyjev, Kremenčuk, Čornomorsk.
- Civilné ciele: Obytné domy, vzdelávacie a zdravotnícke zariadenia.
Výzva spojencom: Iniciatíva PURL je kľúčová
Ukrajinský lídr ostro skritizoval naratívy o blížiacom sa konci vojny, ktoré podľa neho masívnosť týchto útokov jasne vyvracia. Apeloval na medzinárodných partnerov, aby nezostali ticho a urýchlili podporu v rámci iniciatívy PURL (Zoznam prioritných požiadaviek Ukrajiny). Práve tá má krajine poskytnúť prostriedky na účinnú obranu proti pokročilým ruským balistickým raketám.
Máj 2026 prináša eskaláciu vzdušnej vojny, ktorá testuje limity ukrajinskej protivzdušnej obrany. Zelenskyj zdôraznil, že tlak na Rusko musí pokračovať, ak má byť dosiahnutý spravodlivý mier, po ktorom volá svetové spoločenstvo.