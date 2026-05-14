Najnovší prieskum preferencií prináša dramatický súboj o prvenstvo na slovenskej politickej scéne. Podľa agentúry Focus by sa víťazom volieb stalo Progresívne Slovensko, ktoré o desatiny percenta predbehlo vládny Smer-SD. Výrazne posilnila aj opozičná Republika.
Tesný súboj na čele tabuľky
Agentúra Focus realizovala prieskum pre portál 360tka v období od 5. do 11. mája 2026. Výsledky ukazujú, že rozdiely medzi prvými dvoma stranami sú na úrovni štatistickej chyby. Na prvom mieste sa umiestnilo Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 18,3 %, tesne nasledované stranou Smer-SD, ktorú by volilo 18,1 % respondentov.
Prekvapenia v prvej päťke
Tretiu priečku v máji obsadilo hnutie Republika so ziskom 9,7 %, ktoré si tak drží stabilnú pozíciu pred hnutím Slovensko (bývalé OĽANO), ktorému by odovzdalo hlas 9,6 % voličov. Strana Hlas-SD sa v tomto meraní ocitla na piatom mieste so ziskom 8,4 %.
- KDH: 7,5 %
- SaS: 7,2 %
- Demokrati: 5,2 % (na hranici zvoliteľnosti)
Strany mimo parlamentu
Bránami Národnej rady SR by v máji 2026 neprešla vládna SNS, ktorej preferencie klesli na 4,5 %. Do parlamentných lavíc by nezasadli ani zástupcovia Maďarskej aliancie (3,8 %) či hnutia Sme rodina (3,1 %). Prieskum bol realizovaný na reprezentatívnej vzorke 1017 respondentov.
Aktuálne dáta z mája 2026 naznačujú vysokú fragmentáciu politickej mapy, kde o zložení budúcej vládnej koalície môžu rozhodnúť práve menšie strany oscilujúce okolo päťpercentnej hranice. Súboj PS a Smeru o post lídra zostáva aj naďalej hlavnou témou domácej politiky.