Americké ministerstvo obrany (Pentagón) nečakane zastavilo plánované nasadenie viac ako 4000 vojakov bojovej brigády do Európy. Toto náhle rozhodnutie prekvapilo aj viacerých vojenských predstaviteľov, keďže časť personálu a techniky už bola na ceste. O zmene plánov informoval denník Wall Street Journal.
Rotácia v Poľsku zrušená na poslednú chvíľu
Pôvodný plán počítal s tým, že vojaci absolvujú štandardnú deväťmesačnú rotáciu na území Poľska. Americká armáda ešte v marci avizovala, že táto bojová brigáda nahradí doterajšie sily. Zvrat v udalostiach oznámili v stredu na spoločnom stretnutí Veliteľstva síl USA v Európe (EUCOM) a zástupcov americkej armády. K nečakanému zastaveniu došlo napriek tomu, že:
- časť vojenskej techniky a personálu už bola reálne na ceste na starý kontinent,
- vojaci mali pôsobiť po boku partnerských síl v rámci operácie Atlantic Resolve,
- táto misia bola spustená v roku 2014 po ruskej anexii Krymu s dôležitým cieľom – podporiť európskych spojencov v NATO.
Podľa viacerých predstaviteľov Pentagónu veliteľstvo EUCOM síce odporúčalo nevystriedať viac ako 4000 vojakov po ich niekoľkomesačnom nasadení, ale zároveň „netlačilo“ na okamžité zrušenie celej misie.
Ozvuky z Nemecka a reakcia Varšavy
Zastavenie rotácie prichádza v citlivom období, len približne dva týždne po tom, čo americký minister obrany Pete Hegseth oznámil stiahnutie zhruba 5000 vojakov z Nemecka. Platforma Task and Purpose v tejto súvislosti upozornila na paradoxnú situáciu – dotknutá bojová brigáda smerujúca do Poľska mala presne v ten istý deň tradičnú ceremóniu „zbalenia bojovej zástavy“, ktorá štandardne predchádza odchodu na zahraničnú misiu.
Na krok Spojených štátov už stihla zareagovať poľská strana, ktorá zopakovala svoju plnú ochotu prijať ďalších príslušníkov amerických ozbrojených síl. Poľský prezident Karol Nawrocki v reakcii pripomenul, že v krajine je aktuálne rozmiestnených takmer 10 000 amerických vojakov, ktorí sa pravidelne striedajú na vojenských základniach a tvoria kľúčový pilier regionálnej bezpečnosti na východnom krídle Aliancie.