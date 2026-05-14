Aukčná sieň Christie’s v Ženeve prepisovala v stredu historické tabuľky. Unikátny modrozelený diamant Ocean Dream s hmotnosťou 5,5 karátu sa predal za rekordných viac než 13,5 milióna švajčiarskych frankov (14,75 milióna eur). Predajná suma tak výrazne prekonala pôvodné odhady a potvrdila rastúci záujem svetových zberateľov o vzácne farebné drahokamy.
Napínavá dražba a neznámy kupec
Diamant Ocean Dream, ktorý je špecifický svojím trojuholníkovým brusom, je označovaný za najväčší známy drahokam v sýtej modrozelenej farbe. Jeho pôvod siaha do strednej Afriky, kde bol objavený v 90. rokoch minulého storočia. O jeho výnimočnosti svedčí aj samotný priebeh včerajšej dražby:
- predajná cena 14,75 milióna eur vysoko prekonala predaukčný odhad (ten sa pohyboval na úrovni 7 až 10 miliónov frankov),
- samotný predaj trval približne 20 minút, čo svedčí o enormnom záujme dražiteľov,
- novým majiteľom sa stal súkromný klient, ktorého identitu aukčný dom nezverejnil.
„Výsledok dražby je plne hodný najvzácnejšieho modrozeleného diamantu na svete,“ zhodnotil historický predaj Tobias Kormind, výkonný riaditeľ internetového klenotníctva 77 Diamonds.
Farebné diamanty sú v kurze, no nie každý sa predá
Hodnota kameňa Ocean Dream za posledné desaťročie rapídne stúpla. Keď ho spoločnosť Christie’s dražila v roku 2014, predal sa za približne 7,26 milióna eur. Aukčné domy potvrdzujú, že zberatelia v posledných rokoch masívne investujú do farebných diamantov, keďže tvoria len nepatrný zlomok celosvetovej ťažby.
Záujem o farebné skvosty však nie je automatickou zárukou úspechu. Ukázala to utorková dražba konkurenčnej siene Sotheby’s, kde sa nepredal šesťkarátový sýtomodrý diamant zo slávnej bane Cullinan v Juhoafrickej republike. Hoci sa jeho odhadovaná cena pohybovala až do 10,48 milióna eur, nového majiteľa v sále zatiaľ nenašiel. Spoločnosť však na základe záujmu viacerých potenciálnych kupcov očakáva jeho neskorší predaj.