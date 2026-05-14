Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oficiálne odštartoval ostro sledovanú trojdňovú návštevu Číny. V Pekingu sa stretol s čínskym lídrom Si Ťin-pchingom, s ktorým má okrem napätých obchodných vzťahov riešiť aj globálne bezpečnostné otázky. O priebehu prvého dňa summitu informovali agentúry AFP a AP.
Veľkolepé privítanie a vplyvná delegácia
Stretnutie svetových lídrov sa začalo pompéznym privítaním pred Veľkou sieňou ľudu, kde sídli čínsky parlament. Po príchode americkej kolóny na Námestie nebeského pokoja nasledovalo oficiálne podanie rúk a ceremoniál, ktorý sprevádzali delové salvy a hymny oboch štátov v podaní vojenskej kapely. Školáci v pestrofarebných kostýmoch pritom mávali vlajkami a zborovo skandovali.
Zloženie americkej delegácie naznačuje, že rokovania budú mimoriadne komplexné a orientované nielen na politiku, ale aj na biznis. Trumpa sprevádzajú kľúčové postavy:
- minister zahraničných vecí Marco Rubio,
- minister obrany Pete Hegseth,
- generálni riaditelia viacerých korporácií, vrátane miliardára Elona Muska.
„Svet sa nachádza na križovatke,“ odkázal počas privítania čínsky prezident Si Ťin-pching. Trump vzápätí reagoval slovami, že spoločne budú mať „fantastickú budúcnosť“ a dodal, že sa mu dostalo pocty, akú zažil len málokedy.
Od sóje po vojnu s Iránom
Po ceremoniáli sa obaja lídri presunuli na bilaterálne rokovania za zatvorenými dverami. Hoci oficiálne detaily zatiaľ neboli zverejnené, podľa predpokladov sú na stole tri hlavné okruhy problémov:
- Obchodné dohody: USA požadujú záväzok Pekingu nakupovať americkú sóju, hovädzie mäso a lietadlá. V pláne je tiež vznik rady na riešenie obchodných sporov medzi oboma štátmi.
- Otázka Taiwanu: Očakáva sa, že Si Ťin-pching otvorí tému schváleného balíka amerických zbraní pre tento samosprávny ostrov v hodnote 11 miliárd dolárov. Samotné dodávky však zatiaľ nezačali.
- Konflikt s Iránom: Dôležitou témou bude prebiehajúca vojna na Blízkom východe. Washington dúfa, že Čína využije svoj vplyv na Teherán, aby ho presvedčila prijať americké podmienky alebo aspoň opätovne otvoriť kľúčový Hormuzský prieliv. Trump však pred summitom svoje očakávania v tomto smere mierne korigoval.
Stretnutie dvoch najvplyvnejších mužov planéty tak môže priniesť nielen zásadné ekonomické, ale aj geopolitické dohody. Výsledky trojdňovej návštevy ukážu, či sa podarí nájsť kompromis medzi americkými obchodnými požiadavkami a rastúcim čínskym vplyvom na globálne krízy.