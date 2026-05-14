Národná diaľničná spoločnosť (NDS) potešila motoristov predčasným ukončením jarnej údržby najdlhšieho slovenského diaľničného tunela. Tunel Višňové je od stredajšieho večera plne prejazdný v oboch smeroch, čím sa pre vodičov definitívne končia dopravné obmedzenia pôvodne plánované až do nedele 17. mája. O úspešnom zavŕšení prác informoval odbor mediálnej komunikácie NDS.
Najkomplikovanejšia prevádzková akcia za dlhé roky
Otváranie kľúčového dopravného uzla prebehlo v dvoch fázach. Kým prevádzku v ľavej tunelovej rúre smerom do Bratislavy obnovili diaľničiari už v stredu okolo poludnia, pravá rúra v smere do Košíc sa pre vodičov otvorila krátko po 21.00 h.
„Bez diskusie išlo o suverénne najkomplikovanejšiu prevádzkovú akciu NDS za dlhé roky. Napriek tomu sme údržbu zvládli bez akýchkoľvek problémov. Celkovo sa koordinovalo cez 150 pracovníkov, desiatky mechanizmov a množstvo špecialistov na rôzne oblasti,“ uviedol generálny riaditeľ NDS Filip Macháček.
Čo všetko stihli za desať dní údržby?
Prvá jarná údržba tunela Višňové odštartovala 4. mája. Počas nasledujúcich približne desiatich dní sa pracovníkom NDS a zhotoviteľov podarilo zrealizovať obrovské množstvo technických aj upratovacích úkonov:
- vykonali záručný servis technologickej aj stavebnej časti a zrealizovali geotechnický monitoring,
- vyčistili ostenie tunela, vozovku a celkovo 120 SOS kabín,
- skontrolovali a vyčistili tisíce kusov osvetlenia a 66 kilometrov drenážnych rúr,
- kompletná technológia tunela prešla prísnymi profylaktickými prehliadkami a funkčnými skúškami.
NDS pri plánovaní uzávery myslela aj na širší dopravný kontext na severe Slovenska. Celú údržbu strategicky skoordinovala so sanačnými prácami zosuvu na ceste I/18 v Strečnianskej úžine, pričom počas uzávery tunela boli na tejto kritickej obchádzkovej trase zastavené všetky stavebné práce. Vďaka tomuto harmonogramu sa predišlo vážnejším dopravným kolapsom a motoristi sa môžu o štyri dni skôr vrátiť na plynulú diaľničnú trasu.