Nový maďarský premiér Péter Magyar odštartoval svoje vládnutie ráznym krokom. Na svojej historicky prvej tlačovej konferencii po zasadnutí kabinetu v Ópusztaszeri nekompromisne vyhlásil, že odchádzajúcim členom predchádzajúcej vlády nepodpíše žiadne odstupné. O zásadných zmenách a novom smerovaní Budapešti informuje spravodajca TASR na základe správy servera index.hu.
Zničená krajina a prázdna štátna kasa
Podľa slov nového predsedu vlády preberá jeho kabinet Maďarsko v mimoriadne zlom hospodárskom stave. Poukázal najmä na alarmujúci verejný dlh, pretrvávajúcu infláciu a kolabujúce zdravotníctvo. Kritická je aj situácia s verejnými financiami, keďže rozpočtový deficit už dosiahol hrozivých 90 percent z celoročného cieľa.
„Tí, ktorí zničili našu krajinu, by tieto peniaze nemali dostať,“ vyhlásil Péter Magyar, pričom zdôraznil, že stopka pre odstupné platí nielen pre bývalých ministrov, ale aj pre odchádzajúcich štátnych tajomníkov.
Zastavenie propagandy a obmedzenie moci
V reakcii na krízový stav krajiny oznámil premiér sériu zásadných politických, ekonomických a inštitucionálnych zmien. Nová exekutíva plánuje rázne škrty, zavedenie úsporných opatrení a dôkladnú revíziu štátnych výdavkov. Medzi prvé kľúčové kroky patria:
- úplné zastavenie toku štátnych peňazí na mediálnu propagandu,
- zrušenie kontroverzného Úradu na ochranu suverenity v rámci chystaných ústavných zmien,
- obmedzenie maximálnej dĺžky funkčného obdobia premiéra na osem rokov,
- odtajnenie doteraz citlivých a utajovaných vládnych dokumentov.
Návrat do európskych štruktúr
Zásadný obrat nastáva aj v zahraničnej politike. Budapešť oficiálne mení dlhoročný kurz voči medzinárodným inštitúciám a začína rokovania o vstupe do Európskej prokuratúry (EPPO), ako aj o návrate pod jurisdikciu Medzinárodného trestného súdu.
Nová administratíva už teraz intenzívne pracuje na obnove dôvery v rámci Európskej únie. Rokovania s Európskou komisiou o odblokovaní zmrazených eurofondov pokračujú, pričom už budúci týždeň pricestuje do Budapešti európska delegácia na vysokej úrovni. Svoj proeurópsky a regionálny záujem Magyar potvrdí aj svojimi prvými oficiálnymi zahraničnými cestami, ktoré budú smerovať k kľúčovým susedom – do Poľska a Rakúska.