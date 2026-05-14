Európska komisia spúšťa novú iniciatívu „Právo zostať“, ktorej cieľom je zmierniť regionálne rozdiely a zabezpečiť, aby sťahovanie z domova nebolo pre občanov nevyhnutnosťou, ale slobodnou voľbou.
Geografia nespokojnosti v číslach
Podľa aktuálnych správ o politike súdržnosti čelí Európska únia výrazným územným rozdielom. Štatistiky ukazujú, že v roku 2023 žilo približne 135 miliónov (teda takmer tretina) obyvateľov EÚ v miestach, ktoré v posledných dvoch desaťročiach začali ekonomicky zaostávať. Viac ako 60 miliónov občanov dokonca žije v regiónoch, kde je HDP na obyvateľa nižšie ako v roku 2000.
Iniciatíva „Právo zostať“ sa zameriava na na regióny EÚ. Jej cieľom je identifikovať kľúčové výzvy, ktorým komunity čelia, a podporu, ktorú potrebujú na svoj rast a úspech; Foto: europa.eu
Bývalý taliansky premiér Enrico Letta vo svojej správe varuje, že neriešenie týchto rozdielov vedie k takzvanej „geografii nespokojnosti“. V oblastiach s nedostatkom ekonomických príležitostí a zlým prístupom k základným službám sa ľudia cítia zabudnutí, čo ich často núti k odchodu do iných častí Európy.
Sloboda pohybu verzus právo zostať
Výkonný podpredseda Európskej komisie Raffaele Fitto zdôrazňuje, že hoci je sloboda pohybu jedným z pilierov jednotného trhu, musí existovať aj reálne právo na zotrvanie v komunite podľa vlastného výberu. Mnohé regióny dnes trpia akútnymi výzvami:
- Stagnácia alebo pokles hospodárskeho rastu.
- Starnutie obyvateľstva a hromadné vysťahovalectvo mladých ľudí.
- Obmedzený prístup ku kvalitnému vzdelaniu a k zdravotnej starostlivosti.
- Nedostatočná dopravná a digitálna infraštruktúra.
- Zvýšené bezpečnostné riziká vo východných pohraničných regiónoch.
Raffaele Fitto zdôrazňuje, že hoci je sloboda pohybu jedným z pilierov jednotného trhu, musí existovať aj reálne právo na zotrvanie v komunite podľa vlastného výberu; Foto: europa.eu
Priority pre oživenie komunít
Európska komisia sa zaviazala mobilizovať reformy a investície na podporu rozvoja všetkého, čo komunity potrebujú k svojmu rozvoju. Kľúčové oblasti podpory zahŕňajú:
- Dynamické miestne hospodárstvo: Tvorba kvalitných pracovných miest s vysokou pridanou hodnotou.
- Základné služby: Dostupná starostlivosť o deti, školy a nemocnice.
- Moderná prepojenosť: Investície do energetiky, vodohospodárstva a digitálnej pripojiteľnosti.
- Dostupné bývanie: Podmienky, ktoré umožnia ľuďom žiť a podnikať tam, kde si zvolia.
Výzva na predkladanie dôkazov
Iniciatíva „Právo zostať“ je aktuálne v procese prípravy. Európska komisia otvorila „Výzvu na predkladanie dôkazov“ (Call for Evidence), ktorá potrvá do začiatku júna 2026. Táto výzva je určená miestnym orgánom, podnikom a občanom, aby zdieľali svoje skúsenosti s prekážkami rozvoja a navrhli riešenia šité na mieru konkrétnym regiónom.
Na snímke zľava taliansky expremiér Enrico Letta, cyperský minister financií Makis Keravnos, výkonný podpredseda Európskej komisie Raffaele Fitto, predsedníčka Európskeho výboru regiónov Kata Tüttö a riaditeľka Generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku (DG REGIO) Themis Christophidou; Foto: europa.eu
Cieľom je vytvoriť súdržný prístup, ktorý prepojí politiky konkurencieschopnosti, zamestnanosti a rozvoja vidieka tak, aby žiadny región EÚ nezostal v rozvojovej pasci.