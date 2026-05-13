Stredajší požiar kamióna na diaľnici D2 v smere do Bratislavy spôsobil obrovské materiálne škody, ktoré sa podľa prvotných odhadov vyšplhali na takmer trištvrte milióna eur. Nákladné vozidlo, ktoré prevážalo flotilu osobných automobilov, úplne ľahlo popolom. O mimoriadne náročnom zásahu informoval Bratislavský krajský Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) prostredníctvom sociálnej siete.
Osem zničených áut a hrozba pre les
Situácia na mieste nehody bola kritická už v prvých minútach. Keď záchranné zložky dorazili na diaľnicu, plamene už pohltili celú súpravu a hrozilo ďalšie nebezpečenstvo:
- v čase príchodu hasičov bol požiarom kompletne zasiahnutý celý kamión aj s návesom,
- na návese sa nachádzalo osem osobných motorových vozidiel, ktoré oheň úplne zničil,
- celková materiálna škoda na vozidlách a náklade bola predbežne vyčíslená na astronomických 700 000 eur.
„V čase príchodu hasičov na miesto bol požiarom zasiahnutý už celý kamión aj s návesom. Oheň sa zároveň rozširoval aj na priľahlý lesný porast,“ uviedli zástupcovia HaZZ v oficiálnom vyhlásení k dramatickému priebehu udalosti.
Náročný zásah záchranných zložiek
Rozsiahly požiar na jednej z hlavných dopravných tepien tak okrem výrazných komplikácií v plynulosti cestnej premávky priniesol aj mimoriadne vysoké finančné straty. Zásah hasičov bol náročný nielen pre množstvo horiacej techniky, pneumatík a prevádzkových kvapalín, ale najmä pre bezprostrednú hrozbu rozšírenia plameňov do okolitej prírody, čo si vyžiadalo ich maximálne nasadenie.