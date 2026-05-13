Hasiči momentálne zasahujú pri vážnej hromadnej dopravnej nehode, ktorá ochromila dopravu na úseku medzi obcami Nový Ruskov a Sečovce v okrese Trebišov. Cesta je na mieste úplne uzavretá a záchranné zložky hlásia viacero zranených osôb. O aktuálnej mimoriadnej situácii informoval TASR hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint.
Zrážka štyroch vozidiel a zranené deti
Hovorca krajských hasičov spresnil prvé detaily hrozivej nehody. Podľa jeho slov ide o hromadnú kolíziu viacerých účastníkov cestnej premávky, pričom doterajšia bilancia je mimoriadne vážna:
- do havárie sa zaplietli tri osobné autá a jedna dodávka,
- podľa predbežných správ utrpelo rôzne zranenia celkovo sedem osôb,
- medzi zranenými účastníkmi sú štyria dospelí a tri deti.
Uzavretá cesta a výzva hasičov
Zasahujúce jednotky v týchto chvíľach naďalej pracujú na zabezpečení miesta, odstraňovaní následkov zrážky a ošetrovaní zranených. Prezídium HaZZ preto prostredníctvom sociálnej siete naliehavo prosí všetkých vodičov prechádzajúcich týmto regiónom o maximálnu možnú opatrnosť a bezpodmienečné rešpektovanie pokynov záchranných zložiek a polície.