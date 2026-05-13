Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu informoval lídrov Bukureštskej deviatky (B9) o kritickej situácii na fronte, nasadzovaní nových technológií aj o stratách na životoch. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini po summite uviedol, že konflikt nemá z krátkodobého hľadiska jasné vojenské riešenie, a zároveň potvrdil, že počas rokovaní došlo k masívnemu ruskému vzdušnému útoku v blízkosti slovenských hraníc.
Zákopová vojna a nedostatok financií na drony
Podľa slov slovenského prezidenta je konflikt na Ukrajine v súčasnosti mimoriadne náročný a z krátkodobého hľadiska neexistuje vojenské riešenie, ktoré by vrátilo situáciu do stavu pred jeho vypuknutím. Vývoj na bojisku priniesol niekoľko zásadných zmien:
- konflikt sa stal vysoko technologickým, s rozšírenou smrtiacou zónou na 30 až 40 kilometrov, do ktorej je takmer nemožné preniknúť,
- Ukrajina aktuálne čaká na uvoľnenie prostriedkov z 90-miliardovej pôžičky od EÚ,
- tieto financie sú kľúčové pre opätovné naplno rozbehnutie produkcie dronov, ktorá je pre nedostatok peňazí momentálne utlmená.
„Priamo na moju otázku, či vidí prezident Zelenskyj momentálne vojenské riešenie tohto konfliktu, bolo jasne povedané, že to tak dnes možné nie je z dôvodu kapacitných aj jednoducho z dôvodu toho, aká sila jednotlivých armád na oboch stranách je,“ uviedol Peter Pellegrini.
Drony blízko hraníc SR a výzva na rokovania s Ruskom
Dramatickosť situácie podčiarkol fakt, že priamo počas stretnutia predstaviteľov B9 čelila Ukrajina silnému ruskému vzdušnému útoku. Drony boli podľa vojenského spravodajcu zachytené len 50 kilometrov od slovenských hraníc.
Partneri z Aliancie, B9 aj severských krajín sa napriek tomu zhodli na pokračujúcej podpore Kyjeva. Pellegrini však upriamil pozornosť aj na diplomatické riešenia a očakávané kroky veľmocí:
- lídri očakávajú zintenzívnenie diplomatických rokovaní zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý má v pláne stretnutie s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom v Pekingu,
- slovenský prezident plne podporil fínskeho kolegu Alexandra Stubba v názore, že Európska únia by mala začať priamo rokovať s Ruskou federáciou a nečakať iba na dohodu iných svetových mocností.
Zlepšenie vzťahov s vládou Roberta Fica
Počas bilaterálneho rozhovoru sa Volodymyr Zelenskyj vyjadril aj k aktuálnym slovensko-ukrajinským vzťahom a ocenil konštruktívny prístup súčasnej slovenskej vlády, s ktorým sa stretol počas nedávneho telefonátu s premiérom.
Ukrajinský líder vníma pozitívne, že po obnovení toku ropy cez ropovod Družba dodržalo Slovensko svoje slovo a neblokovalo európsku pôžičku pre Ukrajinu. Zelenskyj taktiež privítal dohodu o budúcich vzájomných návštevách a pokračovaní rokovaní oboch vlád. Pellegrini to zhodnotil ako celkovo veľmi pozitívnu reakciu na momentálne správanie sa Roberta Fica a jeho kabinetu vo vzťahu ku Kyjevu.