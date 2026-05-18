Jarné upratovanie so sebou prináša nielen čistejšiu domácnosť, ale aj kopu odpadu. Odborníci však varujú, že bežné čistiace prostriedky z kuchynských skriniek môžu byť pri nesprávnej likvidácii nebezpečné. Mnohé z nich totiž obsahujú korozívne, toxické alebo reaktívne chemikálie, ktoré nepatria do bežného smetného koša.
Čo môžete bezpečne recyklovať?
Väčšina plastových nádob sa dá bez problémov recyklovať. Pri niektorých plechovkách a obaloch si však treba dať pozor; Foto: Alex Ionas/Shutterstock.com
Väčšina plastových nádob od saponátov, pracích práškov či čistiacich sprejov je recyklovateľná. Ako pripomína magazín Mirror, základným pravidlom zostáva, že obaly musia byť prázdne a opláchnuté. Ak je kartónový obal znečistený vytečeným prostriedkom alebo mastnotou, do recyklácie už nepatrí a treba ho vyhodiť do zmesového odpadu.
Pri niektorých druhoch odpadu treba dodržiavať špeciálny postup:
- Aerosólové plechovky (osviežovače vzduchu): Môžu sa recyklovať, len ak sú prázdne. Nikdy ich nestláčajte ani neprepichujte.
- Vlhčené utierky: Nikdy nepatria do recyklačného koša a nemali by sa splachovať do toalety. Patria do zmesového odpadu.
- Obaly s chemikáliami: Ak sa vám nepodarilo nádobu úplne vyprázdniť, odovzdajte ju v zbernom dvore pre nebezpečný odpad.
Týchto 7 prostriedkov nikdy nevyhadzujte do bežného koša
Produkty navrhnuté na odstraňovanie mastnoty, baktérií alebo vodného kameňa sú často agresívne. Podľa Mirror do bežného smetiaka nepatria najmä:
- Čističe na báze bielidla.
- Čističe na rúry.
- Prostriedky na uvoľňovanie upchatých odtokov.
- Dezinfekčné a antibakteriálne spreje.
- Odstraňovače podlahových lakov a leštidlá.
- Aerosólové spreje, ktoré nie sú úplne prázdne.
- Všetko s označením korozívny, toxický, škodlivý alebo dráždivý.
Smrtiace kombinácie: Prečo nikdy nemiešať bielidlo s inými čističmi
Kombinácia bielidla s ďalšími chemikáliami môže viesť k vzniku nebezpečných výparov, varujú zdravotníci; Foto: daphnusia images/Shutterstock.com
Podľa odborníkov z Washington State Department of Health môže zmiešanie bielidla s bežnými domácimi prípravkami vyvolať búrlivé chemické reakcie a uvoľniť toxické výpary:
- Bielidlo + Amoniak (čpavok):
- Kde sa nachádza: Amoniak sa pridáva do čističov okien, interiérových farieb. Nachádza sa aj v moči (pozor pri čistení mačacích toaliet či detských nočníkov).
- Čo vzniká: Toxické chloramínové plyny.
- Príznaky: Kašeľ, nevoľnosť, dýchavičnosť, bolesť na hrudi, podráždenie hrdla a v závažných prípadoch zápal pľúc.
- Bielidlo + Kyseliny:
- Kde sa nachádzajú: Kyseliny obsahuje ocot, odstraňovače hrdze, väčšina čističov toaliet a odtokov, ale aj leštidlá do umývačiek riadu.
- Čo vzniká: Nebezpečný chlórový plyn.
- Príznaky: Okamžité podráždenie očí a nosa, pľuzgiere na koži, poleptanie dýchacích ciest. Vysoké koncentrácie môžu spôsobiť smrť.
- Bielidlo + Iné čistiace prostriedky:
- Kde sa nachádzajú: Peroxid vodíka, niektoré čističe rúr, insekticídy alebo bazénová chémia.
- Čo vzniká: Reaktívne a nepredvídateľné zmesi.
- Príznaky: Silné podráždenie slizníc, chemické popáleniny a dlhodobé poškodenie pľúc.