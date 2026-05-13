Prezident SR Peter Pellegrini vyzval vládnu koalíciu na odbornú diskusiu o budúcnosti slovenskej ekonomiky. Po summite krajín Bukureštskej deviatky (B9) kritizoval vnášanie politických roztržiek do hospodárskych tém a naznačil, že transakčná daň by mohla byť krokom vedľa, ktorý vytláča firmy do šedej zóny.
Dosť bolo vnútrokoaličných roztržiek
Hlava štátu vníma aktuálne návrhy, ako je napríklad rušenie rekreačných poukazov, len ako čiastkové podnety z rozsiahleho zoznamu 90 opatrení. Peter Pellegrini apeluje na koalíciu, aby o týchto krokoch rokovala za okrúhlym stolom so zástupcami dotknutých sektorov. „Privítal by som, keby sa o prorastových opatreniach hovorilo odborne a nevnášala sa do toho opäť ťažká politika,“ zdôraznil prezident v máji 2026.
Transakčná daň: Riziko šedej ekonomiky
Prezident sa kriticky vyjadril k zavedeniu transakčnej dane, ktorú nepovažuje za štandardný nástroj vyspelých ekonomík. Podľa jeho slov môže toto opatrenie paradoxne štátu uškodiť. Ak daň motivuje firmy nepriznávať príjmy, je podľa Pellegriniho lepšie ju úplne zrušiť. „Radšej sa snažme riadne zdaniť zisk firiem alebo živnostníkov v legálnej časti ekonomiky,“ poznamenal.
- Kritika kozmetických zmien: Vláda by mala prísť s opatreniami, ktoré majú reálny vplyv na rast, nielen s tými, ktoré „dobre znejú“.
- Pohľad na rok 2027: Prezident očakáva v rozpočte dlhodobé prorastové impulzy, aj za cenu dočasného negatívneho dosahu na financie.
- Sociálna oblasť: Podľa hlavy štátu už nie je priestor na ďalšie obrovské plošné opatrenia a vláda by nemala „rozhadzovať peniaze“ kvôli priazni voličov.
Očakávania od rozpočtu
Pellegrini podčiarkol, že doteraz nevidel jasnú víziu vlády pre budúci ekonomický rast Slovenska. Chápe, že v krátkodobom horizonte sa hľadajú balíky s minimálnym dosahom na rozpočet, no pre prípravu štátneho rozpočtu na rok 2027 očakáva od ministrov odvahu predstaviť zásadné reformy, ktoré naštartujú hospodárstvo z dlhodobého hľadiska.
Prezidentov postoj v máji 2026 signalizuje rastúci tlak na efektivitu vládnej konsolidácie. Pellegrini jasne definoval, že prioritou musí byť zdravé podnikateľské prostredie a transparentnosť, pričom sociálny štát už narazil na svoje finančné limity.