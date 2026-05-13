Moldavsko dnes popoludní potvrdilo narušenie svojho vzdušného priestoru. Incident sa odohral počas nezvyčajného masívneho ruského náletu na západnú Ukrajinu, ktorý prebiehal za bieleho dňa. Útoky v ukrajinskom meste Rivne si vyžiadali najmenej tri obete a viacero zranených.
Dronová stopa nad Moldavskom
Podľa moldavského ministerstva obrany preniklo jedno z bezpilotných lietadiel do vzdušného priestoru zo smeru od mesta Mohyliv-Podiľskyj. Dron najprv spozorovali obyvatelia mesta Balti, odkiaľ pokračoval smerom k okresu Ungheni. O 16:23 h preletel nad obcou Lapušna a smeroval ďalej na juh krajiny. Hoci rezort obrany explicitne nešpecifikoval krajinu pôvodu stroja, incident jednoznačne spojil s ruskou ofenzívou na susednú Ukrajinu.
Zmena ruskej stratégie: Útoky počas dňa
Analytici upozorňujú na zásadný posun v taktike Moskvy. Kým doteraz Rusko podnikalo dronové a raketové útoky primárne pod rúškom noci, dnešná vlna zasiahla ukrajinské mestá uprostred pracovného dňa. V hlavnom meste Kyjev sa obyvatelia museli narýchlo uchýliť do staníc metra, zatiaľ čo starosta Vitalij Kličko potvrdil nasadenie systémov protivzdušnej obrany.
Bilancia obetí a zasiahnuté oblasti
Najtragickejšia situácia je hlásená z mesta Rivne na západe Ukrajiny, kde útoky pripravili o život najmenej troch ľudí. Ďalších minimálne 12 osôb utrpelo zranenia v rôznych častiach krajiny:
- Západná Ukrajina: Mesto Rivne (obete a zranení).
- Južná Ukrajina: Odeská oblasť.
- Stredná Ukrajina: Chmeľnycká a Čerkaská oblasť.
Narušenie moldavskej suverenity v máji 2026 opäť podčiarkuje krehkosť bezpečnosti v regióne. Denné útoky na civilnú infraštruktúru a mestské centrá naznačujú, že psychologický nátlak na obyvateľstvo Ukrajiny sa stupňuje, čo má priamy dosah aj na susedné štáty patriace do sféry záujmu európskej stability.