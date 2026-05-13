Konflikt na Blízkom východe nie je pre Európu len vzdialenou politickou témou, ale hrozbou pre peňaženky bežných občanov. Český prezident Petr Pavel po summite Bukureštskej deviatky (B9) varoval, že pretrvávajúca blokáda Hormuzského prielivu môže čoskoro vyhnať ceny potravín do rekordných výšok.
Irán ako priama bezpečnostná hrozba
Prezident Petr Pavel zdôraznil, že európske štáty NATO sa nemôžu zbavovať zodpovednosti za situáciu v regióne. Iránsky režim podľa neho predstavuje komplexné riziko, ktoré zahŕňa nielen jadrový program, ale aj balistické rakety schopné zasiahnuť územie Českej republiky. „Samozrejme, že Irán a jeho režim sú náš problém,“ vyhlásil Pavel s tým, že Teherán aktívne destabilizuje región podporou extrémistických skupín.
Od drahého benzínu k drahým potravinám
Blokáda strategického Hormuzského prielivu už zasiahla ceny pohonných hmôt, no podľa českého prezidenta je to len začiatok. V máji 2026 sa začínajú prejavovať sekundárne dôsledky:
- Kríza v poľnohospodárstve: Nedostatok surovín viedol k výraznému obmedzeniu výroby všetkých typov hnojív.
- Rast nákladov: Poľnohospodárstvo je extrémne závislé od cien nafty a energií, ktoré v dôsledku napätia stúpajú.
- Potravinová inflácia: Kombinácia drahých hnojív a palív sa v dohľadnej dobe nevyhnutne premietne do koncových cien potravín na pultoch obchodov.
Výzva k racionálnemu zapojeniu
Pavel v prejave reagoval aj na kritiku zo strany Spojených štátov, ktorým chýba výraznejšia podpora európskych spojencov v regióne. Hoci NATO ako celok do priamych operácií nevstupuje, jednotlivé členské štáty by mali podľa neho prestať viesť emotívne debaty. Namiesto toho by mali hľadať racionálne spôsoby, ako prispieť k stabilizácii situácie a návratu k normálnemu stavu medzinárodného obchodu.
Geopolitická situácia v máji 2026 ukazuje, ako úzko je prepojená bezpečnosť Blízkeho východu so stabilitou európskych trhov. Hormuzský prieliv zostáva kľúčovou tepnou svetovej ekonomiky a jeho ochrana je podľa Petra Pavla v bytostnom záujme každého členského štátu EÚ a NATO.