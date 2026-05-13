Finančná správa sa pri uzavretí hraničných priechodov odvoláva na bezpečnostné dôvody.
Z bezpečnostných dôvodov sú v stredu od približne 15.00 h až do odvolania uzavreté všetky hraničné priechody na hranici s Ukrajinou. Informoval o tom hovorca finančnej správy (FS) Daniel Kováč.
„Finančná správa odporúča verejnosti, aby sledovala aktuálne informácie a rešpektovala pokyny príslušníkov finančnej správy a Policajného zboru. O ďalšom vývoji situácie budeme priebežne informovať,“ uviedol hovorca.
Správu aktualizujeme.