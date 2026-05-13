Doprava na diaľnici D1 v smere do hlavného mesta skolabovala. Dôvodom je rozsiahly požiar kamióna prevážajúceho osem osobných automobilov, ku ktorému došlo v popoludňajších hodinách pri Veľkých Levároch. Plamene sa navyše rozšírili aj na okolitý les.
Diaľnica D2 v plameňoch: Zhorelo osem áut
Hasiči boli na miesto privolaní približne o 14:30 hod. Po príchode jednotiek z Malaciek a Kútov bol už celý kamión vrátane návesu v plameňoch. Podľa informácií od Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) sa na návese nachádzalo osem nových osobných vozidiel, ktoré oheň úplne zničil. Zasahujúci hasiči museli kvôli hustému toxickému dymu pracovať v autonómnych dýchacích prístrojoch.
Požiar ohrozoval aj priľahlý les
Situácia bola o to dramatickejšia, že sa požiar z diaľnice začal rýchlo šíriť aj na suchý priľahlý lesný porast. Hasiči preto museli nasadiť viacero vodných prúdov, aby zabránili vzniku lesného požiaru väčšieho rozsahu. „K zraneniu osôb v tejto súvislosti nedošlo,“ potvrdila Polícia SR, ktorá na mieste usmerňuje premávku a poskytuje súčinnosť záchranárom.
Dopravné obmedzenia a obchádzkové trasy
Diaľnica D2 v smere do Bratislavy zostáva nateraz neprejazdná. Zelená vlna STVR odporúča vodičom prichádzajúcim z Českej republiky, aby využili výjazd Kúty a vyhli sa tak tvoriacim sa kolónam. Aktuálne navrhovaná trasa obchádzky vedie cez:
- Moravský Svätý Ján
- Veľké Leváre
- Malacky
Príčina vzniku požiaru, ako aj presná výška materiálnych škôd, sú v súčasnosti predmetom vyšetrovania.