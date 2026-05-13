Poľnohospodárske práce v okrese Hlohovec poznačila tragédia. Pri obci Siladice došlo v stredu k smrteľnému pracovnému úrazu, pri ktorom vyhasol život 60-ročného muža. Podľa predbežných informácií sa mu stal osudným kontakt s elektrickým vedením.
Zásah elektrickým prúdom na poli
K nešťastiu došlo počas prebiehajúcich jarných prác. Šesťdesiatročného traktoristu pri práci zasiahol elektrický prúd. Napriek snahe o záchranu muž zraneniam na mieste podľahol. Presné okolnosti, ako k zásahu prúdom došlo – či išlo o kontakt techniky s nadzemným vedením alebo inú technickú príčinu – sú nateraz predmetom vyšetrovania.
Polícia začala trestné stíhanie
Na miesto tragédie boli okamžite privolané záchranné zložky a výjazdová skupina Policajného zboru. „Policajti udalosť preverujú v súvislosti s trestným činom usmrtenia,“ potvrdila trnavská krajská polícia na sociálnej sieti. Vyšetrovatelia aktuálne dokumentujú stopy a zisťujú, či nedošlo k porušeniu predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP).
- Lokalita: Pole v katastri obce Siladice (okres Hlohovec).
- Obeť: Muž (60 rokov), traktorista.
- Dátum udalosti: Streda 13. mája 2026.
- Právna kvalifikácia: Trestný čin usmrtenia.