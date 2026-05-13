Po týždňoch mlčania sa k politickému dianiu v Maďarsku po prvýkrát vyjadril expremiér Viktor Orbán. Vo svojom príspevku na sociálnej sieti Facebook zhodnotil stav krajiny po odovzdaní moci novej vláde strany Tisza a nešetril kritikou na adresu svojich nástupcov, ktorých označil za „liberálny kabinet“.
Odpočet „národnej vlády“
Bývalý predseda vlády vo svojom statuse zverejnil bilanciu pôsobenia strany Fidesz. Zdôraznil, že jeho kabinet zanecháva krajinu v lepšej kondícii, než v akej ju preberal v roku 2010. Medzi kľúčové úspechy, ktoré Viktor Orbán menoval, patria najmä sociálne a ekonomické opatrenia:
- Trh práce: O milión viac zamestnaných ľudí v porovnaní s rokom 2010.
- Podpora rodín: Rozsiahle daňové úľavy, pôžičky pre mladých a znižovanie režijných nákladov domácností.
- Dôchodková politika: Vrátenie 13. a zavedenie nového 14. dôchodku.
- Mzdový nárast: Výrazné zvýšenie minimálnej mzdy a priemerného zárobku v krajine.
Strategické aktíva a bezpečnosť
Orbán vyzdvihol aj kroky smerujúce k posilneniu štátnej suverenity, ako bolo spätné odkúpenie budapeštianskeho letiska či akumulácia rekordných devízových a zlatých rezerv. V otázke bezpečnosti zostáva expremiér verný svojej dlhodobej rétorike. „Maďarsko je najbezpečnejšou krajinou v Európe, nie sú tu žiadni migranti. Vláda strany Tisza začína odtiaľto, len nech to nepokazí,“ odkázal novej vládnej moci.
Fidesz v novej realite
Hoci Viktor Orbán zostáva predsedom strany Fidesz, jeho pozícia prešla v máji 2026 zásadnou zmenou. Po prehratých aprílových voľbách sa vzdal poslaneckého mandátu a otvorene priznal, že strana v súčasnej opozičnej úlohe potrebuje hlbokú vnútornú obnovu. Podľa maďarských médií je Orbán jediným premiérom od roku 1989, ktorý sa demonštratívne nezúčastnil na ustanovujúcom zasadnutí nového parlamentu.
Zmena režimu v Budapešti prináša novú dynamiku do stredoeurópskeho priestoru. Kým nová vláda strany Tisza deklaruje liberálne smerovanie a nápravu vzťahov s Bruselom, Viktor Orbán sa z úzadia pripravuje na rolu lídra opozície, ktorý bude každý krok kabinetu konfrontovať so svojím „národným odpočtom“.