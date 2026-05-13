Nákupné centrum na žilinskom sídlisku Vlčince muselo byť dnes popoludní náhle evakuované. Dôvodom bol nahlásený únik neznámej chemickej látky z chladiaceho systému. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky, situácia je však už pod kontrolou.
Rýchly zásah a evakuácia zákazníkov
Udalosť bola na Ulici vysokoškolákov nahlásená krátko po 13:00 hod. Polícia v súčinnosti s hasičmi okamžite po príchode zabezpečila okolie a nariadila preventívnu evakuáciu všetkých návštevníkov aj časti personálu nákupného strediska. Prioritou bolo zamedziť možnému vdýchnutiu unikajúcich výparov neznámeho pôvodu.
Podozrenie na poruchu chladiaceho zariadenia
Podľa predbežných informácií od Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline došlo k poruche na jednom z chladiacich zariadení v objekte. Práve z neho mala uniknúť látka, ktorej identitu momentálne preverujú špecialisti. V podobných prípadoch sa zvyčajne preveruje únik chladív, ktoré môžu vo vysokých koncentráciách dráždiť dýchacie cesty.
- Lokalita: Žilina – sídlisko Vlčince, Ulica vysokoškolákov.
- Čas incidentu: 13. máj 2026, krátko po 13:00 hod.
- Dôvod zásahu: Únik neznámej látky z chladiaceho systému.
- Stav: Objekt evakuovaný, nebezpečenstvo pominulo.
Aktuálna situácia: Nebezpečenstvo nehrozí
Polícia na sociálnej sieti ubezpečila verejnosť, že aktuálne už žiadne ohrozenie zdravia nehrozí. V priestoroch nákupného centra sa však stále vykonávajú úkony potrebné na objasnenie všetkých okolností tejto udalosti. „V tejto chvíli nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ doplnila polícia s tým, že vyšetrovanie technickej príčiny úniku pokračuje.
Hasiči potvrdili príčinu evakuácie
Ako pre TASR potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline Mária Pohanková Zahatlanová, výjazd hasičov súvisel s poruchou chladiaceho zariadenia využívajúceho oxid uhličitý. „V čase príchodu jednotky sa ľudia z predajne nachádzali na parkovisku zo zadnej strany predajne. Priestor, v ktorom došlo k úniku látky z chladiacich zariadení, už bol odvetraný,“ uviedla Pohanková Zahatlanová.
Doplnila, že šesť osôb, ktoré sa nadýchali uniknutej látky, bolo v opatere záchrannej zdravotnej služby a príslušníkov zo sanitného automobilu hasičskej záchrannej služby. „Hasiči skontrolovali priestory predajne. Merania po odvetraní priestorov nepreukázali zvýšené hodnoty oxidu uhličitého,“ dodala hasičská hovorkyňa.