Slovensko sa stáva európskou zbrojnicou. Po summite krajín Bukureštskej deviatky (B9) to vyhlásil prezident SR Peter Pellegrini. Podľa jeho slov investície do obranného priemyslu dosiahli úroveň takmer 3 % HDP, čo z krajiny robí jedného z kľúčových dodávateľov munície pre celú Severoatlantickú alianciu.
Slovensko ako muničný líder NATO
Prezident Peter Pellegrini zdôraznil, že zbrojárske kapacity sú v súčasnosti v celom NATO nedostatkovým tovarom. Slovensko však v tomto smere predbehlo mnohých partnerov. Na komerčnej báze už teraz dodáva na Ukrajinu milióny kusov munície, pričom tieto počty majú v budúcnosti ďalej narastať. „Zbrojársky priemysel dnes u nás predstavuje skoro tri percentá HDP,“ uviedol prezident, čím podčiarkol strategický význam tohto sektora.
Modernizácia a nové technológie
Okrem tradičnej munície sa Slovensko zameriava na moderné formy vedenia boja. Pellegrini informoval o budovaní kapacít na výrobu vlastných dronov v spolupráci s Leteckými opravovňami Trenčín. Tieto systémy majú slúžiť najmä na lacnejšiu likvidáciu nepriateľských dronov, čo doplní drahšie systémy protivzdušnej obrany, ako je izraelský Barak.
Kľúčové parametre budovania Ozbrojených síl SR v máji 2026:
- Záväzok 2 % HDP: Slovensko si plní svoj základný záväzok voči NATO.
- Investície do modernizácie: Až 34 % obranných výdavkov smeruje priamo do nových projektov, nie len na prevádzku.
- Dlhodobý plán: Vláda čoskoro schváli plán rozvoja armády s výhľadom na postupné zvyšovanie výdavkov počas nasledujúcich 10 rokov.
- Inšpirácia z Ukrajiny: Skúsenosti z moderného typu boja na východe slúžia ako základ pre vyzbrojovanie našich síl.
Európsky pilier a jednota Aliancie
Prezident priznal, že v rámci NATO existujú určité napätia, no Alianciu označil za jednotnú. Riešením je podľa neho posilnenie „európskeho piliera“ – teda prevzatie väčšej zodpovednosti európskych krajín za vlastnú obranu, čo si vyžaduje vyššie rozpočty. Zároveň však dodal, že Slovensko nemôže súperiť s Poľskom či Pobaltím, ktoré na obranu vynakladajú až 5 % HDP. „Máme na to desať rokov a tie percentá postupne dosiahneme,“ dodal Pellegrini.
Misie a bezpečnosť na Balkáne
Na rokovaniach B9 sa otvorila aj téma zahraničných misií. Slovensko podporuje pokračovanie misie KFOR na západnom Balkáne. Situácia na hraniciach medzi Kosovom a Srbskom zostáva podľa prezidenta nedostatočne upokojená a prítomnosť Aliancie je tam nevyhnutná pre zachovanie stability regiónu.
Máj 2026 potvrdzuje novú identitu Slovenska ako dôležitého priemyselného piliera NATO. Prepojenie inovácií v oblasti bezpilotných prostriedkov s masívnou výrobou delostreleckej munície stavia krajinu do pozície partnera, od ktorého dodávok je závislá bezpečnosť celého východného krídla Aliancie.