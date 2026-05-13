Opozičná strana SaS prichádza s iniciatívou, ktorá má klepnúť po prstoch úradujúcim regionálnym a komunálnym politikom. Poslanci Národnej rady SR navrhujú novelu zákona, ktorá by kandidujúcim predsedom krajov a starostom zakázala dosadzovať do volebných komisií svojich príbuzných a blízke osoby.
Koniec rodinných väzieb vo volebných komisiách
Skupina poslancov za SaS chce cez novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva posilniť nezávislosť volebných procesov. Súčasná legislatíva totiž umožňuje predsedovi samosprávneho kraja alebo starostovi obce vymenovať chýbajúcich členov komisií, ak nie sú k dispozícii náhradníci. Problémom je, že zákon doteraz nedefinoval, kto takýmto nominantom nesmie byť.
Transparentnosť ako hlavný cieľ
„Novela má za cieľ zvýšiť transparentnosť volieb a zabezpečiť ich maximálnu možnú férovosť. Zámerom je zamedziť obsadzovaniu komisií osobami s potenciálnym osobným vzťahom ku kandidujúcemu funkcionárovi,“ uviedli predkladatelia v dôvodovej správe. Ak sa teda súčasný župan alebo starosta v máji 2026 rozhodne opäť kandidovať, stratí možnosť doplniť komisie o svojich blízkych.
Návrh sa vzťahuje na tieto úrovne volebných komisií:
- Volebná komisia samosprávneho kraja a obvodné volebné komisie.
- Miestne a mestské volebné komisie.
- Okrskové volebné komisie, ktoré sú najbližšie k samotnému aktu hlasovania.
Koho zákon definuje ako „blízku osobu“?
Pri definícii obmedzení sa SaS opiera o platný Občiansky zákonník. Zákaz nominácie by sa tak dotkol širokého okruhu ľudí spojených s kandidátom. Podľa legislatívy ide o:
- Príbuzných v priamom rade (rodičia, deti, starí rodičia).
- Súrodencov a manželov.
- Iné osoby v rodinnom alebo obdobnom pomere, ak by ujmu jednej osoby druhá pociťovala ako vlastnú (napríklad druh/družka).
Zabezpečenie nestrannosti osôb, ktoré dohliadajú na sčítavanie hlasov, je kľúčovým pilierom demokracie. Návrh SaS v máji 2026 otvára dôležitú diskusiu o tom, kde končí administratívna právomoc voleného zástupcu a kde začína konflikt záujmov, ktorý môže ohroziť dôveru občanov vo volebný výsledok.