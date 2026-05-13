Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vkladá veľké nádeje do diplomatickej misie amerického prezidenta v Pekingu. Na summite krajín Bukureštskej deviatky (B9) vyjadril presvedčenie, že Donald Trump využije svoju návštevu Číny na diskusiu o ukončení ruskej agresie s tamojším lídrom Si Ťin-pchingom.
Zelenskyj: Očakávame, že otázka vojny bude nastolená
Prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom prejave zdôraznil dôležitosť americko-ukrajinského partnerstva. „Sme v neustálom kontakte s našimi americkými partnermi. Sme vďační a očakávame, že otázka ukončenia ruskej vojny proti Ukrajine bude nastolená aj teraz, keď je prezident USA v Číne," vyhlásil ukrajinský líder. Pre Kyjev je postoj Číny ku konfliktu kľúčový, keďže Peking udržiava s Moskvou úzke ekonomické aj politické väzby.
Trumpova nabitá agenda v Pekingu
Návšteva Donalda Trumpa v Číne, ktorá je prvou od roku 2017, však zahŕňa široké spektrum pálčivých globálnych tém. Okrem ukrajinského konfliktu budú lídri rokovať o:
- Globálnom obchode: Vyvažovanie obchodnej bilancie medzi USA a Čínou.
- Konflikte na Blízkom východe: Hľadanie spoločnej reči pri stabilizácii regiónu.
- Taiwane: Predaj amerických zbraní Taiwanu, ktorý Peking ostro odsudzuje.
- Technologickej rivalite: Súboj v oblasti umelej inteligencie a vývozu vzácnych nerastov.
Diplomacia pri čaji aj štátnej hostine
Program amerického prezidenta vo štvrtok a v piatok kombinuje tvrdé politické rokovania s protokolárnymi podujatiami. Okrem pracovných stretnutí so Si Ťin-pchingom čaká Trumpa štátna hostina a tradičný čajový večierok. Svetová verejnosť bude pozorne sledovať, či sa v oficiálnych výstupoch objaví zmienka o mierovom pláne pre Ukrajinu, o ktorom Trump opakovane vyhlasoval, že ho dokáže rýchlo zrealizovať.
Summit B9 v máji 2026 potvrdil, že východné krídlo NATO upiera zrak na Peking. Výsledok rozhovorov medzi dvoma najmocnejšími mužmi planéty môže zásadne ovplyvniť nielen dynamiku vojny na Ukrajine, ale aj celkové geopolitické usporiadanie v druhej polovici tohto desaťročia.