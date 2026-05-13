Opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) bije na poplach kvôli zhoršujúcej sa nálade v podnikateľskom sektore. Podľa hnutia dáta zahraničných obchodných komôr potvrdzujú odchod investorov a pokles ochoty rozširovať podnikanie. KDH preto navrhuje nielen zrušenie transakčnej dane, ale aj unikátny kompenzačný mechanizmus pre zasiahnuté firmy.
Transakčná daň ako symbol zlej politiky
Poslanec Národnej rady SR Rastislav Krátky na stredajšej tlačovej konferencii upozornil na dlhodobý trend rastúcej nedôvery voči slovenskému ekonomickému prostrediu. Hlavným vinníkom je podľa neho fiškálna politika štátu, ktorej dominuje kontroverzná transakčná daň. „Stala sa symbolom zlej daňovej politiky. Treba ju zrušiť a zároveň napraviť škody, ktoré spôsobila,“ zdôraznil Krátky.
Návrh na daňový odpočet pre investorov
KDH prichádza s konkrétnym riešením, ako vrátiť motiváciu do podnikateľského prostredia. Navrhuje zaviesť mechanizmus, ktorý by firmám umožnil započítať už zaplatenú transakčnú daň do budúcich daňových povinností. Prakticky by išlo o odpočet z dane z príjmu, čo by fungovalo ako dočasný prorastový nástroj na podporu investícií a konkurencieschopnosti.
- Zrušenie transakčnej dane: Odstránenie bariéry pre finančné operácie firiem.
- Kompenzačný mechanizmus: Možnosť započítania zaplatenej dane do budúcich odvodov.
- Zefektívnenie štátu: Zníženie výdavkov namiesto hľadania nových zdrojov u podnikateľov.
- Podpora investícií: Stabilizácia prostredia pre zahraničných investorov.
Podnikatelia nie sú „dojná krava“
Odborník KDH na verejné financie Martin Štuk pripomenul, že štát by mal vnímať podnikateľov ako partnerov, nie ako zdroj na zaplátanie rozpočtových dier. Navrhovaný systém kompenzácií by mal mať jasné časové a finančné obmedzenia, aby bol v súlade s prísnymi pravidlami EÚ o štátnej pomoci. KDH zároveň vyzýva vládu, aby v máji 2026 konečne predstavila ucelený konsolidačný balík, ktorý nebude len trestať úspešných.
Zhoršujúce sa nálady investorov sú pre malú a otvorenú ekonomiku Slovenska vážnym varovaním. Ak vláda nepristúpi k systémovým zmenám a bude pokračovať v nesúrodých opatreniach, hrozí podľa KDH ďalšia vlna odchodov firiem do susedných krajín s predvídateľnejším daňovým prostredím.