Tragický nález v okrese Prešov zamestnáva tamojších kriminalistov. V čistiarni odpadových vôd v obci Svinia bol v utorok popoludní objavený plod ženského pohlavia. Polícia v prípade začala trestné stíhanie a čaká na výsledky nariadenej pitvy.
Nález v odpadovom kanáli
Podľa informácií, ktoré poskytla krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová, k nálezu nedonoseného plodu došlo 12. mája 2026. Telo bolo objavené priamo v čistiacom kanáli odpadových vôd v katastri obce Svinia. Na miesto bol okamžite privolaný obhliadajúci lekár.
Trestné stíhanie a ďalšie kroky
Hoci presné okolnosti tragédie zatiaľ nie sú známe, vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Prešove už podnikol prvé právne kroky. „Obhliadajúci lekár nariadil vykonanie pitvy k stanoveniu presnej príčiny smrti. Na základe uvedenej skutočnosti vedie vyšetrovateľ trestné stíhanie vo veci trestného činu hanobenia mŕtveho,“ spresnila Ligdayová.
- Lokalita: Obec Svinia (okres Prešov), čistiaci kanál odpadových vôd.
- Čas nálezu: Utorok 12. mája 2026, popoludnie.
- Predmet vyšetrovania: Nedonosený plod ženského pohlavia.
- Právna kvalifikácia: Hanobenie mŕtveho.
Pitva určí ďalší smer
Kľúčovým dôkazom pre vyšetrovanie bude súdna pitva. Tá by mala odpovedať na otázky, či sa plod narodil živý alebo mŕtvy, v akom štádiu vývoja sa nachádzal a čo bolo bezprostrednou príčinou smrti. Od výsledkov pitvy sa bude odvíjať aj prípadné preklasifikovanie trestného činu alebo rozšírenie vyšetrovania na ďalšie osoby.
Polícia v súvislosti s týmto prípadom apeluje na občanov, ktorí by mohli disponovať informáciami o matke alebo o priebehu udalosti, aby kontaktovali linku 158.